Fußball-Landesliga: Jan Linder kehrt zum TuS Binzen zurück

Anpfiff am 29. Spieltag der Fußball-Landesliga, Staffel 2, ist um 15 Uhr. Einer, der aus der TuS-Mannschaft in dieser Saison nicht wegzudenken war, ist Hannes Brenneisen. Diesmal und auch im letzten Binzener Saisonspiel beim FV Lörrach-Brombach wird er fehlen, weil sich der 23-Jährige am vergangenen Freitag bei einem Kopfballduell schwere Gesichtsverletzungen zugezogen hatte. Inzwischen wurde Brenneisen in Freiburg operiert, ist schon wieder zu Hause und kuriert sich aus.

Heimische Fußballszene spendet Trost Die heimische Fußballszene wünschte via sozialer Medien Brenneisen gute Besserung, wünschte dem allseits beliebten Fußballer eine schnelle Genesung.

Nach dem überzeugenden Auftritt beim 4:2-Erfolg in Rheinfelden peilen die Binzener im nächsten von drei Bezirksderbys in Folge einen weiteren Sieg an.

Zu Gast im Vorderen Kandertal ist der FC Tiengen. „Der Gegner ist eine spielstarke Mannschaft. Ich kann mir nicht erklären, warum die Tiengener aktuell nichts auf die Rolle bekommen. Ich glaube, sie haben seit acht oder neun Spielen nicht mehr gewonnen“, ist für Binzens Trainer Manuel Schwarz die Mannschaft aus der Doppelstadt ein Rätsel.

Aktuell steht der TuS auf dem achten Tabellenplatz. Das ist exakt der Rang, auf dem Schwarz mit seinem Team am Saisonende landen will.

Doch die Konkurrenz ist nicht von schlechten Eltern. Denn: Binzen ist aktuell als Tabellenachter mit dem Neunten FSV RW Stegen und dem Zehnten FSV Rheinfelden punktgleich. Der SV Weil hat nur einen Zähler mehr auf dem Konto als Binzen und der FV Lörrach-Brombach lediglich zwei Zähler mehr.

Linder erfüllt seinem Vater einen Herzenswunsch

In der Kaderplanung legt der TuS noch einmal nach: Verpflichtet wurde in dieser Woche Mittelfeldspieler Jan Linder vom Liga-Konkurrenten FC Bad Bellingen. Nach Aussagen der Verantwortlichen passt der 25-Jährige sehr gut ins Anforderungsprofil. Jan Linder, der zu seinem Heimatverein zurückkehrt, bestritt seit der Saison 2023/24 66 Spiele für den FC Bad Bellingen und erzielte in dieser Zeit vier Tore. Der 25-Jährige kann auf der Außenbahn defensiv wie offensiv eingesetzt werden. Zuvor spielte Jan Linder für den TuS Efringen-Kirchen und den SV Weil (Jugend). Mit Ausnahme des einen Jahres beim SV Weil reifte Jan Linder in der Jugend des TuS Binzen zum Aktivspieler heran. „Jan passt nicht nur sportlich, sondern auch charakterlich sehr gut zum TuS und zu unserer Mannschaft, worauf wir bekanntlich sehr viel Wert legen“, betont der Sportliche Leiter Tobias Jehle. Auch Jan Linder fiebert der neuen Herausforderung entgegen. : „Ich freue mich nach langer Abwesenheit wieder an meiner alten Wirkungsstätte zu sein. Damit erfülle ich auch meinem Vater sehr gerne einen sicherlich langersehnten Wunsch.“