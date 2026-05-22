Fußball-Landesliga: Jan Linder kehrt zum TuS Binzen zurück

Das letzte Heimspiel der Saison bestreitet der TuS Binzen am Montag gegen den FC Tiengen.
Anpfiff am 29. Spieltag der Fußball-Landesliga, Staffel 2, ist um 15 Uhr. Einer, der aus der TuS-Mannschaft in dieser Saison nicht wegzudenken war, ist Hannes Brenneisen. Diesmal und auch im letzten Binzener Saisonspiel beim FV Lörrach-Brombach wird er fehlen, weil sich der 23-Jährige am vergangenen Freitag bei einem Kopfballduell schwere Gesichtsverletzungen zugezogen hatte. Inzwischen wurde Brenneisen in Freiburg operiert, ist schon wieder zu Hause und kuriert sich aus.