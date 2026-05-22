Fußball-Landesliga: Es gibt einen Umbruch in Wittlingen

1 Felix Schneiderberger (links) wird den FC Wittlingen verlassen. Foto: Uli Nodler Noch ist nicht bekannt, in welcher Liga der FC Wittlingen in der nächsten Saison spielt.







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Noch ist nicht bekannt, in welcher Liga der FC Wittlingen in der nächsten Saison spielt. Bekannt ist aber, dass etliche Akteure aus der ersten Mannschaft den Verein wechseln oder fußballerisch kürzer treten. In den vergangenen Jahren bedienten sich die Kandertäler personell fleißig beim großen Nachbarn FV Lörrach-Brombach. Nun ist es umgekehrt. Vom FC Wittlingen kehren die Pinke-Brüder David und Manuel zurück ins Grütt. Ihnen wird sich Yannik Scheurer anschließen. Catu Hucke wechselt dagegen in die Lörracher Südstadt zum Bezirksliga-Meister TuS Lörrach-Stetten. Den FC Wittlingen im Sommer verlassen wird auch Felix Schneiderberger. Ihn zieht’s zum Landesligisten Spvgg. Gundelfingen/Wildtal. Die Kandertäler verlieren also richtig Qualität. Zudem liebäugeln Kapitän Timo Glattacker und Keeper Maxi Imgraben damit, in der zweiten Wittlinger Mannschaft etwas kürzer zu treten. Da ist aber anscheinend das letzte Wort noch nicht gesprochen.