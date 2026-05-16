Fußball-Landesliga: Binzens Sieg teuer erkauft

Der TuS Binzen hat das Landesliga-Derby am Freitagabend beim FSV Rheinfelden mit 4:2 gewonnen, aber Hannes Brenneisen mit einer schweren Verletzung verloren.
Es war die 51. Minute, als Spieler, Offizielle und Zuschauer im weiten Stadion-Rund unter Schock standen, als Rheinfeldens Außenverteidiger Aljtrim Jakupi brachial in TuS-Stürmer Hannes Brenneisen rauschte und ihn am Kopf schwer verletzte. Minutenlang war die Partie unterbrochen, bis der Binzener Leistungsträger zunächst in die Kabine und anschließend ins Krankenhaus abtransportiert wurde.