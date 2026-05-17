1 Wittlingens Held war Maxi Imgraben. Foto: Uli Nodler Es ist noch nicht vorbei. Der FC Wittlingen gewinnt am Sonntag das Heimspiel gegen den FC Tiengen mit 3:2.







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Das Bezirksderby in der Fußball-Landesliga war nichts für schwache Nerven. Mit der letzten Aktion sicherten sich die Gastgeber den 3:2-Erfolg. Einwechsel-Spieler Buba Ceesay, der in der 50. Minute schon das 2:1 besorgte hatte, verwandelte in der 93. Minute einen Foulelfmeter. Zuvor war Timo Glattacker gefoult worden. Einen ebenso großen, wenn nicht sogar größeren Anteil am Derbyerfolg hatte Wittlingens Keeper Maxi Imgraben, der während der spannenden Partie zahlreiche Großchancen der Gäste vereitelte. Vor den beiden letzten Spieltagen ist der FCW bis auf zwei Punkte an den Drittletzten Waldkirch herangekommen.