Fußball-Kreisliga A-West: Kammer zum FSV Rheinfelden II

1 Sportchef Stephan Leipert (links) und Joachim Sperker (rechts) vom Vorstand heißen Neo Kammerer beim FSV Rheinfelden II willkommen. Foto: zVg/FSV Rheinfelden Langsam Formen nimmt der Kader des FußBall-A-Kreisligisten FSV Rheinfelden II an.







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Langsam Formen nimmt der Kader des Fußball-A-Kreisligisten FSV Rheinfelden II an. Mit Neo Kammerer präsentiert der FSV II einen weiteren Neuzugang für die zweite Mannschaft. Kammerer kommt vom FV Fahrnau, der nach dem Meistertitel in der Kreisliga B, Staffel 2, in die Kreisliga A-West aufgestiegen ist. Der Neuzugang wird beim FSV Rheinfelden in der neuen Saison als Stürmer auflaufen. FSV-Trainer Jeremy Stangl freut sich über über die Verstärkung.