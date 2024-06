So gut war die Stimmung beim Public Viewing im Hechinger Weiherstadion

4 Die Familie Ehrlich hatte sich für das Public Viewing am Weiherstadion beeindruckend in Schale geworfen. Foto: Kapitel-Stietzel

Der Auftakt der deutschen Fußball-Europameisterschaft wurde im Hechinger Weiherstadion mit einem großen und gut besuchten Public Viewing gefeiert. Vor Ort gab es dabei nicht nur ein vielfältiges Rahmenprogramm.









Wie viel nicht nur der Fußball, sondern auch die deutsche National-Elf den Hechingern bedeutet, wurde beim Blick in die gut gefüllten Zuschauerränge des Weiherstadions schnell deutlich. Wohin man auch blickte: Schwarz-Rot-Gold. Egal ob auf Trikots, Schals, Blumenketten oder Cowboyhüten, die deutschen Farben waren omnipräsent. Selbst die Rasenmäher-Roboter, die unermüdlich vor der großen Leinwand auf und ab fuhren und für den wohl am besten gemähten Flecken Fußballfeld in der Geschichte des Weiherstadions sorgten, waren mit Deutschland-Fähnchen ausgestattet.