Fußball-Bezirksliga: Vieles gegen Schliengen gelaufen

SG Mettingen/Krenkingen - SF Schliengen 4:1 (1:1). - Nicht die beste Laune hatte Sebastian Meier. Der Trainer der SF Schliengen haderte mit dem Spielverlauf, dem Unparteiischen, und letztendlich auch mit der 1:4-Niederlage bei der SG Mettingen/Krenkingen. „Es ist vieles gegen uns gelaufen.“ Dabei habe seine Mannschaft durchaus eine ansehnliche Partie abgeliefert. „Insbesondere vor der Pause war es durchaus eine Partie auf Augenhöhe.

Tom Wihler hatte die frühe Führung für die Hausherren mit einem verwandelten Foul-elfmeter in der 40. Minute ausgleichen können. Kurz darauf verpasste Nils Dosenbach mit einem Pfostenkopfball eine durchaus mögliche Führung.

Schließlich setzte das Unheil sich in der zweiten Halbzeit fort. Bei der abermaligen SG-Führung monierte Meier „eine klare Abseitsposition.“ Und praktisch im direkten Gegenzug wird Tim Merstetter „ein angeblicher Abseitstreffer abgepfiffen.“

Meier fand, dass der Schiedsrichter nach der Pause den Faden komplett verloren hatte. „Und das auf beiden Seiten“, stellte Meier fest. Seine Mannschaft ließ sich zunächst davon nicht beeinflussen. Auch nicht als der Tabellendritte auf 3:1 stellte. „Wir hatten durchaus Möglichkeiten wieder zu verkürzen“, bemängelte Meier die bekannte Abschlussschwäche seiner Offensive.

Nachdem man mit dem Mute der Verzweiflung schließlich den Abwehrverbund noch mehr lockerte, ließen sich die Hausherren nicht zweimal bitten, und sorgten zwei Minuten vor dem Abpfiff für den endgültigen K.0.-Schlag.