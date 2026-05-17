Fußball-Bezirksliga: Vieles gegen Schliengen gelaufen

Die SF Schliengen verlieren am Sonntag das Auswärtsspiel in Mettingen/Krenkingen.
SG Mettingen/Krenkingen - SF Schliengen 4:1 (1:1). - Nicht die beste Laune hatte Sebastian Meier. Der Trainer der SF Schliengen haderte mit dem Spielverlauf, dem Unparteiischen, und letztendlich auch mit der 1:4-Niederlage bei der SG Mettingen/Krenkingen. „Es ist vieles gegen uns gelaufen.“ Dabei habe seine Mannschaft durchaus eine ansehnliche Partie abgeliefert. „Insbesondere vor der Pause war es durchaus eine Partie auf Augenhöhe.