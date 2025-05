Beiden Mannschaften war durchaus anzumerken, dass sie engagiert zur Sache gingen, um ihre sportliche Bilanz aufzubessern. Die erste Halbzeit verlief dabei mit leichten Vorteilen für die SpVgg. Nach der Pause waren die Sueben am Drücker.

FC Suebia Rottweil – SpVgg Bochingen 2:1 (1:1). Beiden Mannschaften war durchaus anzumerken, dass sie engagiert zur Sache gingen, um ihre sportliche Bilanz aufzubessern.

Zunächst Vorteile der Gäste

Die erste Halbzeit verlief dabei mit leichten Vorteilen für die SpVgg. Doch ein langer Ball in die Spitze kam umgehend zurück und somit war die Abwehr der Gäste blank. So hatte Raoul Fischer wenig Mühe, um die Sueben mit 1:0 (15.) in Führung zu schießen.

Lesen Sie auch

Dennoch hatten die Gäste im weiteren Verlauf mehr vom Spiel, kamen zu mehr Ballbesitz. Verdient aus Sicht der SpVgg Bochingen, als Christian Hengsteler in der 28. Minute zum 1:1 für die Gäste ausglich, dem aber ein katastrophaler Fehler seitens des FC Suebia vorausging.

SpVgg verliert den Faden

Nach Wiederbeginn verlor die SpVgg Bochingen allerdings völlig den Faden, so dass der FC Suebia in der Folge zu Vorteilen kam. Trotz der optischen Überlegenheit gelang es allerdings den Gastgebern zunächst nicht, aus ihren Torannäherungen Kapital zu schlagen, obwohl man drei Hochkaräter besaß.

Erst als sich die SpVgg Bochingen im Spielaufbau einen groben Schnitzer erlaubte, gelang es Benn Fischer, zur 2:1-Führung der Sueben in der 69. Minute abzuschließen. Letztlich hätte der Sieg der Gastgeber auch höher ausfallen können.

Trainerstimmen

Fabio Wagner (FC Suebia Rottweil): „Es war ein verdienter Sieg für uns, wir hätten den Sack sogar früher zumachen können. Es war auch ein Sieg für die Moral, nachdem wir so oft dicht dran waren. Dass es eine schwere Saison wird durch den verschärften Abstieg, war uns allen klar, dennoch ist die Stimmung immer gut in der Mannschaft.

Stefan Schatz (SpVgg Bochingen): „Da haben wir wieder unserer anderes Gesicht gezeigt. Eine ärgerliche Niederlage, auch wenn uns ein Sieg auch nicht weitergebracht hätte. Aber eben ein Dämpfer nach den zuletzt guten Leistungen. Wir schaffen es einfach nicht, über Wochen konstant zu spielen oder die guten Leistungen gehen obere Gegner auch gegen die Mitkonkurrenten abzurufen. In der zweiten Halbzeit waren wir viel zu passiv, nicht zwingend, zeigten kein Zweikampfverhalten und kamen auch zu keinen Chancen. Da waren wir einfach zu harmlos in der Offensive.“

Statistik

FC Suebia Rottweil: Heiko Ringwald – Fabio Wagner (67. Alexander Herrmann), Christopher Wiest, Patrick Vogel, Ben Fischer, Fabian Miller, Till Stauss (88. Jason Koch), Raoul Fischer, Luigi Cusumano (87. Ruben Trevisiol), Linus Jüllig, Felix Flohr (67. Ali Toprak).

SpVgg Bochingen: Andy Schittenhelm – Sören Haag (85. Moritz Flach), Marco Szemjonneck, Maximilian Kaiser, Marcel Schröder, Christian Hengsteler (72. Alexander Wilde), Martin Banholzer, Tim Weymann (80. Stefan Schatz), Marius Pfänder (68. David Simon), Levin Schradin, Lennart Saile (56. Lucas Kimmich-Hetzel).

Tore: 1:0 (15.) Raoul Fischer, 1:1 (28.) Christian Hengsteler, 2:1 (69.) Ben Fischer.

Schiedsrichter: Justin Volz; Gelbe Karten: 1/4. Zuschauer: 120.