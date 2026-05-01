Fundera Business Forum eingeweiht: Eine neue Ideenschmiede fürs Medical Valley Hechingen

Einen Ort wie diesen gibt es im ganzen Zollernalbkreis nicht. Das sagte Ewimed-Geschäftsführer Egon Wiest beim „Grand Opening“ des Fundera Business Forums auf dem Nasswasen.
Im Hechinger Gewerbegebiet Nasswasen ist ein ebenso stylischer wie innovativer Ort entstanden: das Fundera Business Forum. Dabei handelt es sich zum einen um den neuen Firmensitz des bislang in Boll ansässigen, international tätigen Medizintechnikunternehmens Ewimed, zum anderen um einen modernen Businesscampus mit Coworking-Büros, Konferenz- und Veranstaltungsräumen sowie (öffentlicher!) Betriebsgastronomie. Das Gebäude, das am Mittwochnachmittag feierlich eröffnet wurde, erhebt den Anspruch, ein neuer wirtschaftlicher Treffpunkt für die Region Neckar-Alb, ein neues Herzstück des Medical Valley Hechingen zu werden.