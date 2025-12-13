Fürstenberg Brauerei Donaueschingen: Furtwanger Fasnetfigur ziert Bieretikett

Närrische Figuren aus Furtwangen und Obereschach zieren die Fasnet-Edition der Fürstenberg Brauerei.
Zur fünften Jahreszeit bringt die Fürstenberg Brauerei wieder ein Stück regionales Brauchtum auf ihre Flaschen: Die Fasnet-Edition 2026 wird auf über 4,5 Millionen Etiketten der Sorten Fürstenberg Pilsener und Fürstenberg Helles Naturtrüb in der 0,33-Liter-Flasche zu sehen sein. Erneut wurden zwei traditionsreiche Zünfte für die beliebten Sonderetiketten ausgewählt: die Narrenzunft Furtwangen, die 2026 ihr 100-jähriges Bestehen feiert, und die Gayser-Gilde Obereschach, die im selben Jahr auf 50 Jahre Zunftgeschichte zurückblickt.