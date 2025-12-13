Fürstenberg Brauerei Donaueschingen: Furtwanger Fasnetfigur ziert Bieretikett

Zur fünften Jahreszeit bringt die Fürstenberg Brauerei wieder ein Stück regionales Brauchtum auf ihre Flaschen: Die Fasnet-Edition 2026 wird auf über 4,5 Millionen Etiketten der Sorten Fürstenberg Pilsener und Fürstenberg Helles Naturtrüb in der 0,33-Liter-Flasche zu sehen sein. Erneut wurden zwei traditionsreiche Zünfte für die beliebten Sonderetiketten ausgewählt: die Narrenzunft Furtwangen, die 2026 ihr 100-jähriges Bestehen feiert, und die Gayser-Gilde Obereschach, die im selben Jahr auf 50 Jahre Zunftgeschichte zurückblickt.

Die Furtwanger Hexe und der „Gayser“ mit seinem Rindsknochen geben der Kampagne ihr launiges Gesicht. „Mit den Zünften aus Furtwangen und Obereschach holen wir zwei starke Symbole regionaler Fasnetkultur auf unsere Flaschen. Sie sind Ausdruck für Heimatliebe, Zusammenhalt und Lebensfreude im Süden“, kommentiert Georg Schwende, Geschäftsführer der Fürstenberg Brauerei, die Auswahl.

Die Narrenzunft Furtwangen wurde 1926 gegründet und zählt heute knapp 500 Mitglieder. Als traditionsreiche Zunft der Uhrenstadt steht sie mit Figuren wie dem „Spättlebuebe“ oder eben der Furtwanger Hexe für die lebendige Fasnet im Schwarzwald.

Eine Tradition aus dem 19. Jahrhundert

Die Figur der Hexe geht auf eine alte Tradition aus dem 19. Jahrhundert zurück: Schon damals durften sich die Männer ab dem Baschetag, dem Sebastianstag am 20. Januar, als Hexen verkleiden. Mitte der 1950er Jahre entstand daraus die Furtwanger Hexe, die bis heute mit ihrem aufwendigen Häs das Stadtbild zur Fasnet prägt. Zum Häs gehören Strohschuhe, Ringelsocken, roter Überrock, grüne Schürze, eine schwarze Bluse und ein schwarz-rot-kariertes Kopftuch. Die geschnitzte Holzlarve ist von Flachszöpfen eingerahmt, und ein Reisigbesen dient als klassisches Erkennungsmerkmal.