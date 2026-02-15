Fürs Dorf engagiert: Jessica Jäger ist die jüngste Gemeinderätin in Fischingen

Seit rund 18 Monaten ist sie nun im Amt und blickt zurück. Wie es zu ihrem politischen Engagement kam, hat sie unserer Zeitung erzählt.
Jessica ist 1998 geboren und stammt aus einer alteingesessenen Fischinger Familie. Bereits der Großonkel Emil Herr engagierte sich im Gemeinderat, genauso wie ihr Vater Christian, der als Geschäftsführer einer Metallbaufirma in Efringen-Kirchen tätig ist. Sie hat eine vier Jahre jüngere Schwester. Mutter Antje Gündner, die aus Istein stammt, ist ebenfalls im Dorfleben verankert. Sie leitet die bestens nachgefragten Feuerwehr-Bambinis und hat zu diesem Zweck sogar eine Feuerwehr-Ausbildung absolviert. Jüngst wurde Mama Antje – sie arbeitet als Erzieherin im Kindergarten – bei der Feuerwehrversammlung von Abteilungskommandant Harald Lehmann nach erfolgreicher Ausbildung in die Mannschaft als Feuerwehrfrau aufgenommen.