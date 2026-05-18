Für Schule und Vereine: In Lörrach soll eine neue Kreissporthalle gebaut werden

Die marode Kreissporthalle am Berufsschulzentrum Lörrach soll durch einen modernen Neubau ersetzt werden. Der Kreistag entscheidet am Mittwoch über den Baubeschluss.
Der Landkreis Lörrach erhält eine neue Kreissporthalle. Der marode Bau amLörracher Berufsschulzentrum soll nach dem Willen des Kreis-Verwaltungsausschusses einem Neubau weichen. Die Empfehlung an den am Mittwoch tagenden Kreistag fiel einstimmig aus. Die Kosten belaufen sich auf rund 11,4 Millionen Euro. Die erwartete Förderung beträgt 600.000 Euro, was für kritische Töne sorgte.