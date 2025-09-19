Für Parken bezahlen: Wo und wann das Parken in Grenzach-Wyhlen gebührenpflichtig wird

Die Bereiche, in den zukünftig nur noch gegen Bezahlung geparkt oder die Parkzeit zwar gratis, aber zeitlich begrenzt sein wird, sind inzwischen definiert worden, wie Bürgermeister Tobias Benz auf Anfrage von Gertrud Wittek (FW) im Technischen Ausschuss des Gemeinderats sagte. Aktuell gibt es in der Doppelgemeinde lediglich eine temporäre Bewirtschaftung mit Parkdauerbeschränkung zwischen 30 Minuten und vier Stunden – und dies auch nur in einigen Bereichen. An vielen Stellen im Ort ist das Parken nach wie vor unreglementiert.

Gemeinde will Sammelantrag stellen Als nächsten Schritt werde die Gemeinde einen entsprechenden Sammelantrag bei der zuständigen Unteren Verkehrsbehörde beim Landratsamt Lörrach einreichen, kündigte der Rathauschef an. Erst dann dürfe die Kommune die Beschilderung vornehmen. „Wir hoffen auf zügige Genehmigung, so dass die Schilder noch dieses Jahr vom Werkhof angebracht werden können“, sagt Benz im Gespräch mit unserer Zeitung. Ihm zufolge wird sich der Gemeinderat noch in diesem Herbst mit dem Thema Parkraumbewirtschaftung befassen. „Für die monetär bewirtschafteten Bereiche müssen wir den Automaten-Typ und die App noch festlegen, dies auch in Abstimmung mit dem Betreiber der Tiefgarage Neue Mitte Grenzach, damit wir das einheitlich haben für den Nutzer“, hält der Rathauschef fest. Ziel bleibe, das alles bis im ersten Quartal 2026 zu klären und dann mit der monetären Bewirtschaftung in den ersten Abschnitten im Lauf desselben Jahres zu starten.

Pendler werden sich umstellen müssen

Fest steht bereits jetzt, dass die Bezirke vergleichsweise groß ausfallen werden, in denen das Parken kostenpflichtig oder zeitlich beschränkt wird. Pendler von auswärts, die bisher ihr Auto in der Doppelgemeinde abstellen, um mit Bus oder Bahn nach Basel zu fahren, werden sich umstellen müssen.

In einigen Bereichen in Grenzach-Wyhlen ist auch jetzt schon eine Parkscheibe nötig (Symbolfoto). Foto: Tim Nagengast

Bewirtschaftetes Parken in Grenzach

In folgenden Straßen beziehungsweise Bereichen in Grenzach wird das Parken kostenpflichtig: Hauptstraße, Steingasse, In den Winkelmatten, Basler Straße, Jacob-Burckhardt-Straße, Bertlingen, Bahnhof Grenzach, Seidenweg, Hallenbad-Parkplatz, Scheffelstraße, Parkplatz Markgrafenhalle, Rheinallee (Höhe „Lasser-Eck“), eventuell Emil-Barell-Straße und Hörnle (Höhe Aldi).

Mit Parkscheibe geparkt werden darf auch weiterhin am Emilienpark (wie bisher 90 Minuten). Für die Schlossgasse soll die Parkscheibenpflicht eingeführt werden, eventuell auch für den Talbachweg. Die Gemeinde führt außerdem am bisher unreglementierten Hornrain eine temporäre Bewirtschaftung ein. Dies gilt auch für den Parkplatz auf dem Neufeld. Auf diesem sollen nach Einführung des neuen Systems außerdem nur noch Personenwagen (und keine Wohnmobile mehr) abgestellt werden dürfen. Noch offen ist, wie das Parken am Rathaus in Grenzach geregelt wird. Gebührenpflichtig wird auch die im Bau befindliche Tiefgarage für die Neue Mitte Grenzach.

Bewirtschaftetes Parken in Wyhlen

In folgenden Straßen und Bereichen in Wyhlen wird das Parken kostenpflichtig: Eisenbahnstraße, Bahnhofstraße, In den Abtsmatten, Gartenstraße und Parkplatz der Hochrheinhalle. Weiterhin kostenlos, aber nur noch zeitlich begrenzt, soll man sein Auto in folgenden Bereichen in Wyhlen abstellen dürfen: Rathausparkplatz Wyhlen und an der Südstraße (Friedhof). Auch für die Hutmattenstraße wird eine Parkzeitbegrenzung diskutiert. Für die Rhein- und die Bergstraße sind Parkfelder in Planung. Weitere solcher Felder sollen in Teilbereichen von Heinrich-Heine-, Albert-Schweitzer-, Eisenbahn-, Garten, Brühl-, Kirch-, Linden- und Hutmattenstraße sowie für den Lettenweg festgelegt werden.

Sollte aufgrund der anstehenden Bewirtschaftung der Bahnhofstraße in Zukunft zu viel Parkdruck auf der Alemannenstraße herrschen, soll auch für diese eine Bewirtschaftungsform ins Auge gefasst werden.

Gewerbetreibende wollen „Brötchentaste“

Bis Anfang 2026 soll der Gemeinderat festlegen, wie lange mittels „Brötchentaste“ frei geparkt werden darf. „Wunsch des Investors Neue Mitte, aber auch der Gewerbetreibenden ist es, eine solche Brötchentaste zu haben, mit der 30 bis 45 Minuten oder sogar die erste Stunde kostenlos sind“, präzisiert Benz im Gespräch mit der Redaktion. Die Höhe der Parkgebühren ist bisher noch kein Thema gewesen, soll sich dem Bürgermeister zufolge aber in einer Höhe bewegen, „die angemessen ist für unsere Gemeindegröße“. Auch gibt es noch keine Beschlüsse dahingehend, ob die Höhe der Parkgebühren einheitlich gestaltet oder je nach Bezirk unterschiedlich hoch ausfallen wird. „Wichtig ist eine einheitliche und abgestimmte Regelung mit dem Betreiber der Tiefgarage Neue Mitte Grenzach, um keine falschen Anreize zu setzen. Auch hierzu bedarf es noch Gemeinderatsbeschlüssen. Zu dem ganzen Thema fand dieses Jahr auch ein Workshop zwischen Gemeinderat, Verwaltung und Gewerbetreibenden statt. Thema war dabei auch die Frage einer möglichen Höchstparkdauer für oberirdische Stellplätze in den Zentren“, hält Benz fest.

Anwohnerparken soll später geregelt werden

Weiterhin ist noch offen, ob für gewisse Bereiche Tages- beziehungsweise Pendlertickets angeboten werden. Eine Rolle spielen dürfte aber die Einführung von Anwohnerparkscheinen. Hierzu gibt es zwar zum jetzigen Zeitpunkt noch keinen Gemeinderatsbeschluss und auch noch keine Details. Grundsätzlich wird das Thema vom Gemeinderat aber positiv gesehen. „Aktuell müsste man rechtlich jede einzelne Straße dafür markieren. Es gibt aber eine politische Diskussion, ganze Städte und Gemeinden als Anwohnerparkzone definieren zu können. Dafür bedarf es aber einer Änderung der Straßenverkehrsordnung“, nennt Benz einen rechtlichen Pferdefuß. „Wir warten das noch ab, da sich dadurch einiges vereinfachen würde und man (Schilder-)Kosten sparen würde.“ Für Benz ist klar: „Priorität hat die Ausweitung der Parkraumbewirtschaftung, dann das Anwohnerparken.“