Für Parken bezahlen: Wo und wann das Parken in Grenzach-Wyhlen gebührenpflichtig wird

Die Zeit des freien Parkens in Grenzach-Wyhlen geht zu Ende. Auf etlichen Straßen und Plätzen müssen künftig Parkgebühren bezahlt oder die Parkscheibe eingestellt werden.
Die Bereiche, in den zukünftig nur noch gegen Bezahlung geparkt oder die Parkzeit zwar gratis, aber zeitlich begrenzt sein wird, sind inzwischen definiert worden, wie Bürgermeister Tobias Benz auf Anfrage von Gertrud Wittek (FW) im Technischen Ausschuss des Gemeinderats sagte. Aktuell gibt es in der Doppelgemeinde lediglich eine temporäre Bewirtschaftung mit Parkdauerbeschränkung zwischen 30 Minuten und vier Stunden – und dies auch nur in einigen Bereichen. An vielen Stellen im Ort ist das Parken nach wie vor unreglementiert.