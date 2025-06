Zum Ende der Pfingstferien gibt es in Bad Liebenzell eine Premiere. An Fronleichnam werden dort Rennradler empfangen, die sich für eine atomwaffenfreie Welt einsetzen. Was ist geplant?

Die Friedenswerkstatt Mutlangen und der Rad-Sport-Club Bretten veranstalten vom 19. bis 22. Juni eine Rennraddemo zur Stärkung des Atomwaffenverbots mit Start und Ziel in Kronau (Landkreis Karlsruhe).

Die Strecke ist mehr als 765 Kilometer lang. Es nehmen gut 50 Radsportler daran teil. Nach 2019 und 2023 ist es die dritte mehrtägige Rennraddemo dieser Art. Die Veranstalter nennen sie Nuclearban Tour. Auf den Trikots der Radsportler ist der Spruch „Frieden ist der Weg“ zu lesen.

Der erste Tag der Raddemo für eine friedliche und gerechte Welt ohne Atomwaffen führt am Donnerstag, 19. Juni (Fronleichnam), von Kronau durch den Kraichgau, den Nordschwarzwald, die Schwäbische Alb, den Hegau bis nach Singen, heißt es in einer Pressemitteilung der Veranstalter.

Kaffee und Hefezopf

Gegen 9.40 Uhr werden die Fahrradfahrer beim Rathaus in Bad Liebenzell erwartet. Dort können sie auf die Toilette gehen und etwas essen, so Projektkoordinator Roland Blach von der Friedenswerkstatt Mutlangen. Die Rennradfahrer dürfen sich auf Kaffee aus fairem Handel und Hefezopf freuen, so Blach im Gespräch mit unserer Redaktion. Es gibt eine kleine Begrüßung. Gegen 10.10 Uhr starten die Fahrradfahrer zum nächsten Abschnitt der Tour.

Frieden und Nachhaltigkeit

Von der Entfernung biete sich Bad Liebenzell als erste Station an, so Blach. Außerdem sei Bad Liebenzell Fair-Trade-Stadt. Dort habe das Thema Nachhaltigkeit eine große Bedeutung. Dazu werde mit dem Thema Frieden schnell ein Bezug hergestellt, meint er.

Sandra Fleige, Pressesprecherin der Stadt Bad Liebenzell, ergänzte auf Anfrage unserer Redaktion, dass es neben Hefezopf auch anderen Kuchen und selbst gebackene Flachswickel gibt. Fleige ist in der Steuerungsgruppe Fair Trade aktiv und organisiert den Empfang für die Fahrradfahrer.

Rund um den Bodensee

Am 20. Juni geht es dann einmal fast komplett um das Schwäbische Meer. Zunächst am Nordufer bis nach Österreich. Bei der Fahrt durch die Schweiz wollen die Rennradler die eidgenössische Volksinitiative zum Beitritt zum Atomwaffensperrvertrag stärken. Nach dem Grenzübertritt in Konstanz geht die Fahrt über die Reichenau zurück nach Singen.

Eine Bergtour steht am 21. Juni auf dem Programm. Im Schwarzwald geht es auf mehr als 1000 Meter Höhe, bevor mit Freiburg und der Rheinebene ein flacher Abschluss mit Ziel in Lahr vorgesehen ist, teilen die Veranstalter mit.

Polizei eskortiert

Am letzten Tag der Tour, dem 22. Juni, geht es nach der Sommersonnenwende über Baden-Baden und Karlsruhe zurück nach Kronau. Die Polizei eskortiert die Rennradfahrer.