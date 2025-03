Fünfte Jahreszeit in Bisingen: Ein perfekter Tag für den Fasnetumzug

Fasnet in Dautmergen Wenn der Umzug mehr Teilnehmer als das Dorf Einwohner hat

Ein Geheimtipp ist der Umzug in Dautmergen längst nicht mehr. „Einfach kommen“, lautet das Motto der Narrenzunft. Die teilnehmenden Gruppen melden sich einfach vor Ort an und so zogen am Dienstagmorgen rund 550 Kostümierte in 34 Gruppen durch das Schlichemdorf.