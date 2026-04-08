Fünf tote Tiere seit Oktober: Kinzigtalbahn kostet Biberfamilie in Loßburg das Leben

Insgesamt fünf Biber wurden seit Oktober in Loßburg von der Kinzigtalbahn überfahren. Das sagen der Wildtierbeauftragte des Landkreises und die Deutsche Bahn zu den Vorfällen.
„Was ist denn eigentlich mit dem Biber?“, brachte Gemeinderat Thomas Gisonni (GL) das Thema am Ende der jüngsten Sitzung auf den Tisch, nachdem ihn die Frage aus der Bevölkerung erreicht hatte. „Dafür, dass in Loßburg kein Zug mehr fährt, wurden schon drei vom Zug überfahren“, berichtet Bürgermeister Christoph Enderle. „Also ohne Witz“, ergänzte er auf das schallende Gelächter aus den Reihen der Gemeinderäte.