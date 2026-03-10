Fuchsräude im Kreis Karlsruhe: Was Spaziergänger und Hundebesitzer in der Region jetzt wissen sollten

Blutige Haut und kaum noch Fell: Im Landkreis Karlsruhe wurden Füchse mit Räude gesichtet. Doch ist die Krankheit auch für Hunde und Menschen ansteckend?
Blutiger Ausschlag, kaum noch Fell, mager bis auf die Knochen – so sehen Füchse mit der parasitären Krankheit Räude, auch Fuchsräude genannt, aus. Diesen kranken Tieren kann man derzeit im Landkreis Karlsruhe begegnen. Denn dort sind vereinzelt Fälle der hochgradig ansteckenden Räude gesichtet worden. Wie gefährlich diese Krankheit für Hund und Mensch wirklich ist und ob sie sich ausbreitet – wir haben nachgefragt.