FSV Mainz 05 II – TSG Balingen: Bittere 0:2-Pleite am Bruchweg

Trotz einer einmal mehr guten Leistung muss sich die TSG Balingen am Ende geschlagen geben. Ein Doppelpack von Fabio Moreno Fell beschert der Isik-Elf eine 0:2-Niederlage in Mainz.

Die Zuschauer am Bruchweg sahen eine muntere Anfangsphase, in der sich die Balinger erwartungsgemäß alles andere als versteckten. Die erste Chance der Begegnung hatten zwar die Mainzer in Person von Daniel Gleiber (5.), doch auch die TSG meldete schon früh Ansprüche auf das Führungstor an. Halim Eroglu wurde in der sechsten Minute auf der rechten Halbspur auf die Reise geschickt, sein Querpass in Richtung des mitgelaufenen Enrique Katsianas-Sanchez wurde jedoch im letzten Moment noch zur Ecke abgefälscht. In der Folge waren die Gastgeber zwar das Team mit mehr Ballbesitz, doch die Isik-Elf machte den Nullfünfern das Leben enorm schwer.

Riesenchance für Morais Mitte des ersten Durchgangs kam die TSG dem Führungstor dann immer näher. Einen langen Ball von Matthias Schmitz klärte der Mainzer Keeper Luke Gauer kurz vor dem durchgestarteten Pedro Almeida Morais per Kopf (20.). Kurz darauf war Gauer erneut gefragt, als er einen Distanzschuss von Ivo Colic an die Latte lenkte. Dann die Riesenchance für die Balinger: Nach einem technischen Fehler des Mainzer Innenverteidigers Maxim Leitsch tauchte Morais plötzlich völlig frei vor Gauer auf, setzte die Kugel aber aus 13 Metern über das Tor (26.).

Daraufhin beruhigte sich die Partie deutlich – auch wegen einer verletzungsbedingten Unterbrechung, nach der Raul König aufseiten der Gastgeber ausgewechselt werden musste. Die Isik-Elf waren nicht mehr ganz so gefährlich, ließen auf der anderen Seite aber auch kaum gute Möglichkeiten für die U23 des Bundesligisten zu. Kurz vor dem Pausenpfiff sahen sowohl Morais als auch Isik an der Seitenlinie die gelbe Karte, nachdem sie sich im Nachgang eines vermeintlichen Fouls an die Nummer 11 der TSG vehement beschwert hatten.

Foul vor dem 0:1

Auch nach dem Seitenwechsel taten sich beide Mannschaften schwer, so richtig in Schwung zu kommen. Einige wenige Halbchancen auf beiden Seiten – ansonsten spielte sich die Partie hauptsächlich im Mittelfeld ab. Doch dann in der 62. Minute das aus Balinger Sicht extrem bittere 0:1. Nach langen Ball und einem zumindest fragwürdigen Luftzweikampf gegen Schmitz lief Fabio Moreno Fell pötzlich alleine auf TSG-Keeper Louis Potye zu und ließ diesem mit einem sicheren Abschluss zu seinem siebten Saisontor keine Chance. Kurz darauf eine Doppelchance für die TSG: Flanke Ole Deininger, Kopfball Marko Pilic, Nachschuss Eroglu. Doch es blieb zunächst beim knappen Zwischenstand zugunsten der Nullfünfer.

Moreno Fell schlägt erneut zu

Eine Viertelstunde vor dem Schlusspfiff sorgte Mainz dann für die Vorentscheidung. Wieder lief Moreno Fell relativ unbedrängt auf das Balinger Tor zu – diesmal nach einem schönen Chip-Pass von Gleiber. Erneut ließ der Top-Torschütze des FSV dem jungen TSG-Keeper keine Chance. In der Schlussphase blieben die Gäste noch eine Weile lang aktiv, doch dem Anschlusstreffer – und damit einem möglichen Comeback – kamen sie nicht mehr wirklich nahe. Stattdessen hätten die Mainzer in der Nachspielzeit beinahe noch auf 3:0 gestellt.