FSV Mainz 05 II – TSG Balingen: Bittere 0:2-Pleite am Bruchweg

Trotz einer einmal mehr guten Leistung muss sich die TSG Balingen am Ende geschlagen geben. Ein Doppelpack von Fabio Moreno Fell beschert der Isik-Elf eine 0:2-Niederlage in Mainz.
Die Zuschauer am Bruchweg sahen eine muntere Anfangsphase, in der sich die Balinger erwartungsgemäß alles andere als versteckten. Die erste Chance der Begegnung hatten zwar die Mainzer in Person von Daniel Gleiber (5.), doch auch die TSG meldete schon früh Ansprüche auf das Führungstor an. Halim Eroglu wurde in der sechsten Minute auf der rechten Halbspur auf die Reise geschickt, sein Querpass in Richtung des mitgelaufenen Enrique Katsianas-Sanchez wurde jedoch im letzten Moment noch zur Ecke abgefälscht. In der Folge waren die Gastgeber zwar das Team mit mehr Ballbesitz, doch die Isik-Elf machte den Nullfünfern das Leben enorm schwer.