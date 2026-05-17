Frühlingsfest Oberndorf: Kreative 3-Gänge-Menüs begeistern Jury bei Grillmeisterschaft

Die „BBQ-Buddies“ aus Oberndorf gewinnen erneut die regionale Grillmeisterschaft und sichern sich das Ticket zur Deutschen Grillmeisterschaft.

Für den Oberndorfer Handels- und Gewerbeverein Oberndorf sei die zweite Regionale Oberndorfer Grillmeisterschaft inzwischen ein echtes Highlight im Rahmen des Frühlingsfestes geworden und man freue sich jetzt schon auf die nächste Ausgabe im kommenden Jahr, resümierte der Organisator des Events Denis Paz Jiménez am Samstagabend nach der Siegerehrung der Oberndorfer Grillmeisterschaften auf dem Schuhmarktplatz.

Schon am frühen Samstagmorgen hatten die drei gemeldeten Teams auf dem Oberndorfer Schuhmarkt ihre Pavillons aufgebaut und ihre Grillstationen in Stellung gebracht, bevor sie kurz vor Mittag ihre mit Spannung erwartete „Black-Box“ öffnen konnten.

Für die Teilnehmer am Wettbewerb Jahr gab es einen allgemeinen Warenkorb mit Basiszutaten sowie drei weitere Boxen für Vorspeise, Hauptgang und Dessert. Aufgabe war es aus diesen, vorher nicht bekannten Zutaten, ein kreatives 3-Gänge-Menü zu entwickeln und direkt vor Ort unter den Augen der Zuschauer zuzubereiten.

Pünktlich auf die Minute fertig werden

Die drei Crews um Jan Waldmüller, Christian Nast und Nicole Bösinger starteten, nachdem sie den Inhalt der Warenkörbe gesichtet hatten, unverzüglich und routiniert in die Vorbereitung, schnippelten Gemüse und Früchte, bereiteten das Fleisch vor und setzten eine vorzüglich duftende Jus an. Pünktlich auf die Minute mussten die verschiedenen Gänge der Jury vorliegen die Geschmack, Gargrad, Kreativität und die Präsentation der einzelnen Speisen bewertete.

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Am Ende erhielt die Speisenfolge „Allerlei vom Blumenkohl“, „Rouladenspieße aus der Rinderhüfte mit Bratkartoffelstampf“ sowie „Erdbeermürbteigtörtchen“ die höchste Punktzahl von der Blindjury und das Grillteam „BBQ-Buddies“ aus Oberndorf um Jan Waldmüller stand als Sieger fest. Damit hatte man den Titel vom Vorjahr erfolgreich verteidigt und sich zudem für das „BBQ Republic Invitational powered by Messe Stuttgart“ qualifiziert, wo man im kommenden Jahr als „Neckartal-Grillmeister“ antreten darf. Aber nicht nur die Kreationen des Siegerteams beeindruckten die Jury. Auch die beiden anderen Teilnehmer zeigten, dass sie ihr Handwerk verstehen und hatten Köstlichkeiten entworfen die sowohl Gaumen als auch Auge entzückten.

Auf zur Deutschen Grillmeisterschaft

Jan Waldmüller, Sabine und Lorenz Eisele, Christian Penz sowie Armin und Tobias Bentele fahren nun zu den Deutschen Grillmeisterschaften und man darf gespannt sein, ob sie ihren hervorragenden fünften Platz unter 17 Teilnehmern vom vergangenen Jahr wiederholen können.