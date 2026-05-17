Frühlingsfest Oberndorf: Kreative 3-Gänge-Menüs begeistern Jury bei Grillmeisterschaft

Die „BBQ-Buddies“ aus Oberndorf gewinnen erneut die regionale Grillmeisterschaft und sichern sich das Ticket zur Deutschen Grillmeisterschaft.
Für den Oberndorfer Handels- und Gewerbeverein Oberndorf sei die zweite Regionale Oberndorfer Grillmeisterschaft inzwischen ein echtes Highlight im Rahmen des Frühlingsfestes geworden und man freue sich jetzt schon auf die nächste Ausgabe im kommenden Jahr, resümierte der Organisator des Events Denis Paz Jiménez am Samstagabend nach der Siegerehrung der Oberndorfer Grillmeisterschaften auf dem Schuhmarktplatz.