Frühlingserwachen in Todtnau: Große Samenbomben bringen den Frühling
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Frühlingserwachen im Stadtzentrum von Todtnau Foto: Ulrike Jäger

Der Gewerbeverein hat zum „Frühlingserwachen“ nach Todtnau eingeladen.

Nicht zu viel versprochen hatte der Gewerbeverein „Treffpunkt Todtnau“, als er am vergangenen Sonntag zum „Frühlingserwachen“ ins Städtle eingeladen hatte. Denn wahrlich frühlingshaft zeigte sich Todtnau an seinem ersten Verkaufssonntag des Jahres, zu dem viele Besucher in die „Flaniermeilen“ zum Bummeln gekommen waren. Einige hatten einen kleinen Blumengruß in der Hand, Frühlingsblümchen, welche die beteiligten Geschäfte verschenkt hatten. Mit Kind und Kegel waren die Besucher gekommen, um sich über neueste Modetrends zu informieren, neue Wanderausrüstung zu kaufen oder leckere Kuchenspezialitäten zu genießen.

 

Eine lange Schlange gab es nicht nur bei der Eisdiele, auch der Flammkuchen am Foodtruck von Kai Binder oder die Arancini am italienischen Stand fanden ihre Anhänger. Für Kinder war die bunte Hüpfburg vor dem Sporthaus Lehr der Renner, hier tummelten sich die Kleinen. Dirk Nasdala, Geschäftsführer des Sportfachgeschäfts und Vorsitzender des Gewerbevereins „Treffpunkt Todtnau“, zeigte sich am Nachmittag zufrieden mit der Resonanz.

Für Kinder (aber auch Erwachsene) wurden bei Blumen Eckert „Samenbomben“ hergestellt. Eigroße Kugeln aus Erde geformt und mit Blumensamen gefüllt wurden hier vorsichtig in Eierschachteln gepackt herausgetragen. A propos Eier – beim Todtnauer Frühlingsfest gab es für die kleinen Besucher eine spannende Ostereiersuche in den teilnehmenden Geschäften. Der Gewerbeverein selbst hatte an seinem Stand leckeren Eierlikör und frisch zubereitetes Popcorn im Angebot. Ob Kaffee und Kuchen, frische Waffeln oder kühle Getränke, herzhafte Speisen oder süße Köstlichkeiten, beim Todtnauer Frühlingsfest war für jeden etwas dabei.

 