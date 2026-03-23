Frühlingserwachen in Todtnau: Große Samenbomben bringen den Frühling

1 Frühlingserwachen im Stadtzentrum von Todtnau Foto: Ulrike Jäger Der Gewerbeverein hat zum „Frühlingserwachen“ nach Todtnau eingeladen.







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Nicht zu viel versprochen hatte der Gewerbeverein „Treffpunkt Todtnau“, als er am vergangenen Sonntag zum „Frühlingserwachen“ ins Städtle eingeladen hatte. Denn wahrlich frühlingshaft zeigte sich Todtnau an seinem ersten Verkaufssonntag des Jahres, zu dem viele Besucher in die „Flaniermeilen“ zum Bummeln gekommen waren. Einige hatten einen kleinen Blumengruß in der Hand, Frühlingsblümchen, welche die beteiligten Geschäfte verschenkt hatten. Mit Kind und Kegel waren die Besucher gekommen, um sich über neueste Modetrends zu informieren, neue Wanderausrüstung zu kaufen oder leckere Kuchenspezialitäten zu genießen.