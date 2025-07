Am Sonntag ist es um 13.50 Uhr auf der Hochkopfstraße (L 151) bei Präg zur Frontalkollision zweier Motorräder gekommen. Der 37-jährige Motorradfahrer verstarb noch an der Unfallstelle, der 34-Jährige Motorradfahrer wurde schwerstverletzt. Er wurde mit dem Hubschrauber ins Unispital nach Basel geflogen.

Landstraße war voll gesperrt

Der 37-Jährige war in einer Motorradgruppe auf der Landstraße 151 von Präg her in Richtung Hochkopf unterwegs, als er am Ende einer langgezogenen Rechtskurve aus bisher ungeklärten Gründen auf die Gegenfahrbahn geriet und frontal mit dem entgegenkommenden 34-Jährigen zusammenstieß. Beide Motorräder mussten abgeschleppt werden. Die Landstraße war bis gegen 18 Uhr voll gesperrt.