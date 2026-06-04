Fronleichnam in Villingen: Kunst und Glaube aus tausenden Blüten

Jahr für Jahr finden sich Menschen, die für Fronleichnam Blumen sammeln, zupfen und Blumenteppiche zaubern für den 600 Meter langen Prozessionsweg in Villingen. Auch 2026.
Am „Herrgottstag“ um 4 Uhr sah man die Helfer wieder in der Innenstadt ihr Werk verrichten – Teppiche aus zig verschiedenen Blumen, kunstvoll gestaltet. Fronleichnam zählt zu den wichtigsten katholischen Feiertagen. Im Mittelpunkt steht die Eucharistie – also der katholische Glaube an die Gegenwart Jesu Christi in Brot und Wein beziehungsweise in der geweihten Hostie.