Friseurin aus Wildberg: Elke Huissel ist zur Stelle, wenn das Haar der Chemotherapie weicht

Elke Huissel führt in Wildberg einen besonderen Friseursalon: Zu ihr kommen Krebspatientinnen, um Perücken zu kaufen. Wie ihr Alltag aussieht und was den Patientinnen wichtig ist.
Spitzen schneiden, einen neuen Look ausprobieren, Strähnchen machen – dafür gehen die meisten regelmäßig zum Friseur. Im Salon von Elke Huissel in Wildberg geht es allerdings um etwas ganz anderes: um den Fall, wenn die Haare ausfallen. Sie hat sich auf Perücken spezialisiert. Zu ihren Kundinnen und Kunden zählen Krebserkrankte, aber auch Menschen, die etwa an Alopezie, krankhaftem Haarausfall, leiden.