Friedensnobelpreis 2025: Trump beansprucht Friedensnobelpreis für sich – Komitee hat längst entschieden

US-Präsident Donald Trump sieht sich durch die Waffenruhe im Gazastreifen bestätigt und fordert den Friedensnobelpreis. Das Nobelkomitee hat jedoch bereits entschieden.
US-Präsident Donald Trump beansprucht den Friedensnobelpreis für sich und dürfte sich durch die Einigung auf eine Waffenruhe im Gazastreifen bestätigt sehen - das zuständige Nobelkomitee hat seine Beratungen allerdings bereits vor Tagen abgeschlossen. „Die letzte Sitzung des Nobelkomitees fand am Montag statt“, sagte dessen Sprecher Erik Aasheim am Donnerstag der Nachrichtenagentur AFP. Der neue Friedensnobelpreisträger soll am Freitag verkündet werden.