Freudenstadts beliebteste Eissorten: Die Älteren mögen es gerne klassisch – die Jugend ist da etwas mutiger

Auf der Suche nach der beliebtesten Eissorte hat sich unsere Redaktion an den Eisdielen in Freudenstadts Innenstadt umgehört und ein paar interessante Trends in Erfahrung gebracht.

Konnte man im vergangenen Jahr kaum an einem Süßigkeitenregal oder einer Eisdiele vorbeigehen, ohne dass sie einem ins Auge stach, kräht heute kein Hahn mehr danach: Die Rede ist von der Dubai-Schokolade. Kaum ein anderer Trend prägte den deutschen Gaumen in den vergangenen zwei Jahren so stark, wie die Pistazien-Schokolade – doch so schnell, wie der Trend kam, war er auch wieder vorbei.

Heute frage an der Eistheke niemand mehr nach einer Kugel Dubai-Schokolade, erzählt Christina Vaios, Inhaberin des Dolomiti Eiscafés in Freudenstadt. Die TikTok-Trendsorte scheint offiziell ausgedient zu haben. Stellt sich also die Frage: Was kommt als nächstes?

Gefragt seien im Dolomiti vor allem die klassischen Eissorten wie etwa Schokolade oder Vanille, berichtet Vaios. Auch ausgefallenere Sorten wie Snickers, Oreo oder Lotus verkauften sich ganz gut – an den Hype um die Dubai-Schokolade komme davon jedoch keine heran.

Die Älteren mögen es eher klassisch

Was Vaios aufgefallen ist: „Die Älteren greifen hauptsächlich zu Vanille oder Schokolade.“ Ihre jüngere Kundschaft zeige sich hingegen etwas mutiger und wage sich auch mal an neue Sorten heran. Zum wirklichen Trend hat es davon in diesem Jahr jedoch noch keine geschafft.

„Die Generation macht viel aus bei der Eisentscheidung der Leute“, bestätigt auch Damiano Pezzè, Inhaber der Antica Gelateria Livia Soravia am oberen Marktplatz. Auch ihm sei bereits aufgefallen, dass seine ältere Kundschaft eher zu den Klassikern Erdbeere, Schokolade, Vanille oder Malaga greift. „Sie sind damit aufgewachsen“, erklärt er sich diese Tendenz. Für die Jüngeren dürfe es hingegen auch mal eine Sorte wie Cookie sein.

Freudenstadt mag es salzig und karamellig

Generell mögen die Freudenstädter ihr Eis vor allem salzig und mit viel Karamell, berichtet Pezzè. Auch seine beiden neuen Sorten Weiße Schokolade-Zitrone sowie Zitrone-Basilikum verkauften sich gut – doch auch von diesen sticht keine so stark hervor wie die Dubai-Schokolade im vergangenen Jahr.

Ähnlich sieht es im Eiscafé Metaponto am unteren Marktplatz aus. Hier gebe es laut Inhaber Musa Esen gleich eine ganze Palette an gefragten Eissorten: Beim Milcheis verkauften sich Vanille, Schokolade, Stracciatella, Cookies, Tiramisu, Amaretto, Malaga, Amarena, Nuss und Pistazie besonders gut. Beim Fruchteis seien es die Sorten Waldbeere, Erdbeere, Zitrone, Mango und Kiwi. Eine explizite Trendsorte steche jedoch auch hier nicht hervor.

Auch in der Via Vai Gelateria am oberen Marktplatz haben die Klassiker Schokolade und Vanille noch lange nicht ausgedient, berichtet Mitarbeiter Sebastian Giudice. Neu und ebenfalls gefragt in dieser Saison seien auch die Sorten Weiße Nutella und Snickers.

Am beliebtesten seien jedoch die Sorten Nutella und Blauer Engel – insbesondere bei Kindern. Die ältere Kundschaft greife auch hier eher zu klassischen Sorten, wie Nuss und Schokolade, berichtet Giudice.

Der Kinder-Favorit ist Blau

Auch Martin Eckenfels, Inhaber des Eiscafés Limone am unteren Marktplatz, bestätigt, dass die Älteren zwar häufiger zu den Klassikern tendieren – doch auch diese probierten sich ab und an einmal durch das Sortiment. Sorten wie Oreo, Bueno oder Milchschnitte etwa kommen laut Eckenfels bei allen Altersklassen gut an. Besonders gut etabliert habe sich vor allem die Sorte Cookie. Kinder greifen indessen nach wie vor am häufigsten zu der Sorte Blau.

Etwas extravaganter aber ebenfalls gefragt, seien die Eissorten Minze, Kaffee, Wildheidelbeere, Snickers, Salz-Karamell, weiße Schokolade sowie Joghurt-Lavendel. Auch die Sorte Marmor, eine Mischung aus Schokolade und Vanille, überzeuge die Kundschaft laut Eckenfels.

Kassenschlager bleiben die Klassiker

Die Sorte Dubai-Schokolade vertreibt Eckenfels zwar noch immer, er muss jedoch auch gestehen, dass die Nachfrage mit der Zeit abgenommen hat. So erfreuen sich von den rund 60 Sorten im Eiscafé Limone einige größerer Beliebtheit als andere, doch eine explizite Trendsorte gebe es auch hier nicht – zu unterschiedlich seien die Geschmäcker der verschiedenen Menschen, erklärt Eckenfels.

So bleibt abzuwarten, ob und wann der nächste Trend aus den Sozialen Medien in die deutschen Eisdielen schwappt. Kassenschlager sind und bleiben jedoch – da sind sich die Eisdielen in Freudenstadts Innenstadt einig – die Klassiker Schokolade und Vanille.