Freudenstadts beliebteste Eissorten: Die Älteren mögen es gerne klassisch – die Jugend ist da etwas mutiger

Auf der Suche nach der beliebtesten Eissorte hat sich unsere Redaktion an den Eisdielen in Freudenstadts Innenstadt umgehört und ein paar interessante Trends in Erfahrung gebracht.
Konnte man im vergangenen Jahr kaum an einem Süßigkeitenregal oder einer Eisdiele vorbeigehen, ohne dass sie einem ins Auge stach, kräht heute kein Hahn mehr danach: Die Rede ist von der Dubai-Schokolade. Kaum ein anderer Trend prägte den deutschen Gaumen in den vergangenen zwei Jahren so stark, wie die Pistazien-Schokolade – doch so schnell, wie der Trend kam, war er auch wieder vorbei.