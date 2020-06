Freudenstadt Kurhaus öffnet mit massiven Einschränkungen

"Die Verhältnisse werden nicht so sein wie vor der Corona-Krise", formuliert Krause. Damit stimmt er Gäste und Einheimische auf wesentliche Veränderungen ein. So werden die Besucher mit Bodenmarkierungen und Hinweisschildern durch die Gebäude gelenkt. Getreu den geltenden Verordnungen ist ein Höchstmaß an Hygiene garantiert. Allenthalben stehen Desinfektionsspender bereit, in den Toiletten wurden die Handtrockner abgebaut und durch Einweg-Handtücher ersetzt. In einer Großaktion wurde das gesamte Mobiliar mit einer virenabweisenden Schicht überzogen. Während der Wochen, die der Tourismus zwangsweise im Dornröschenschlaf verbringen musste, arbeiteten die Verantwortlichen vor allem an Konzepten, mit denen Gäste und Personal vor Infektionen geschützt werden.

In absehbarer Zeit keine großen Veranstaltungen