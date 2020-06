Freudenstadt Frage der Bäderöffnung geht in die nächste Runde

Beginn der Sitzung ist um 17 Uhr. Oberbürgermeister Julian Osswald hatte in der ersten Sondersitzung am 9. Juni angekündigt, den Beschluss des Gemeinderats, das Panorama-Freibad zum 22. Juni zu öffnen, es dann zum 14. September zu schließen und stattdessen das Panorama-Bad zu öffnen, während das Hallenbad Wittlensweiler und das Freibad Kniebis geschlossen bleiben, so nicht hinzunehmen, weil er der Stadt Schaden zufüge.

Nun berät der Gemeinderat erneut über das Thema.