Freudenstadt Auch Bestattungen sind wegen Coronavirus einschränkt

Auf einer jüngsten Trauerfeier seien viele ältere Menschen aus Angst vor Ansteckung mit dem Virus sogar mit Mundschutz erschienen. Mehr noch, auch am Grab gilt: "Abstände müssen eingehaltem werden", so Nahodovic weiter. "1,5 Meter, je mehr umso besser. Die Anwesenden haben sich in eine Teilnehmerliste einzutragen um eine eventuelle Infektionskette nachweisen zu können."

Die Kondolenzlisten liegen ebenfalls nicht mehr aus

Weitere Änderungen: "Keine Erde und kein Weihwasser am Grab", so Stephan Fischer vom Freudenstädter Bestattungshaus Gebr. Fischer: "Ebenso werden keine Kondolenzlisten ausgelegt."

Und wie verhalten sich die Trauernden untereinander? Wird noch Trost gespendet durch Umarmungen, durch Händeschütteln, durch Küsse? Auch damit ist es erst einmal vorbei. "Es werden als Vorsichtsmaßnahme keine Hände mehr geschüttelt, sich umarmt oder geküsst", heißt es beim Beerdigungsinstitut Frey. "Die Angehörigen sind sehr verständnisvoll und sehr bedacht, sich an die jetzigen Vorschriften zu halten."

Allerdings: Wer sich den neuen Anordnungen der Landesregierung widersetzt, müsse im schlimmsten Fall sogar mit Strafen rechnen, so Nahodovic. Daher werden die Trauernden bereits bei den Vorbereitungsgesprächen auf die neuen Regeln und Einschränkungen hingewiesen.

Auch das Bestattungshaus Fischer macht derzeit die Erfahrung, dass die Trauernden die Anordnungen befolgen: "Es wird im Allgemeinen auf Abstand geachtet und zugenickt, auf Händeschütteln wird gänzlich verzichtet."

Heute am Telefon statt mit der ganzen Familie am Tisch

Auch Pfarrer Hans-Jürgen Schlue spricht von schweren Einschränkungen. "Natürlich verändert sich die Bestattungskultur hinsichtlich der Erwartungen der Trauernden." Das fange bereits bei den Trauergesprächen an. Noch vor kurzem habe er dazu mit der ganzen Familie am Tisch gesessen, heute finde das Gespräch telefonisch statt "oder der Lebenslauf des Toten wird uns in schriftlicher Form zugeschickt".

Auch die maximale Zahl von zehn Trauernden am Grab bedeute eine enorme Einschränkung. "Zehn Leute, das sind ja gerade mal die nächsten Angehörigen, die Kinder und die Enkel. Damit hat es sich." Die Kollegen, die Freunde, die Jahrgangskollegen, die Kameraden aus dem Sportverein – sie alle könnten nicht direkt Abschied nehmen vom Toten. Außerdem gebe es "die Möglichkeiten nicht, die man in der Trauerhalle hat: Es gibt keine Musik, man singt nicht... Für die Angehörigen ist die Trauerbegleitung auf ein Minimum runtergefahren." Was aber bleibe, seien die tröstenden Worte des Pfarrers.