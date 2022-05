4 Die Imperia gilt als Wahrzeichen der Stadt Konstanz. Foto: © MTK/Dagmar Schwelle

Der Bodensee - auch bekannt als das "Schwäbische Meer" - ist ein beliebtes Ausflugsziel. Als eine der bekanntesten Städte am See gilt Konstanz. Dort gibt es so einiges zu entdecken und zu erleben - auch für Familien. Wir geben einen Überblick.















Wer an Konstanz denkt, hat gleich Boote, das Münster oder die historische Altstadt im Kopf. Das alles gehört zu der Bodensee-Metropole. Aber da gibt es noch viel mehr. Nachfolgend eine Auswahl der schönsten Ausflugsziele - Geheimtipps inklusive.

Ein Muss: das Münster

Das Konstanzer Münster ist sozusagen das Herzstück der Stadt. In den Ruinen des spätrömischen Kastells entstand im siebten Jahrhundert eine Kathedralkirche, die in den folgenden Jahrhunderten viele Male verändert und umgebaut wurde. Besucher, die das Innere des Münsters besichtigen wollen, nutzen auch gerne den Aufstieg mit 193 Stufen zur Plattform des Turms. Über weitere 52 Stufen sind noch die Balkone hoch über den Dächern der Stadt zu erreichen.

Adresse: Münsterplatz 1, Konstanz

Öffnungszeiten: etwa zwischen 8 und 18 Uhr frei zugänglich

Kontakt/Webseite: kath-konstanz.de

Weitere Infos: Es gibt auch Führungen. Mehr dazu unter kath-konstanz.de/kirchen/kirchenfuehrungen

Münsterplatz wird zur Freilichtbühne

Wo wir gerade beim Münster sind: Das Theater Konstanz verwandelt die historische Kulisse im Sommer immer für einen Monat in eine Freilichtbühne. Dieses Jahr wird es schaurig-unheimlich: Die Premiere von „Nosferatu“ ist am 18. Juni geplant. Gespielt wird auf dem Münsterplatz bis Ende Juli.

Adresse: Münsterplatz 1, Konstanz.

Öffnungszeiten/Spielzeiten: 18. Juni bis 23. Juli fast täglich

Kontakt: Telefon 07531/9002150

Weitere Infos: Karten gibt es an der Theaterkasse in der Wessenbergstr. 41 oder online.

Riesenrad Jupiter: Aussicht über den See

Wer will gerne hoch hinaus? Das mobile Riesenrad Jupiter steht seit Februar wieder einmal in Konstanz neben dem Sealife-Center. Es ist 50 Meter hoch und normalerweise auf Jahrmärkten und Veranstaltungen unterwegs. Am See steht es jetzt als alleiniger Blickfang für die Besucher bereit. Laut Betreiber Rudolf Barth bleibt Jupiter bis Mitte Juni da. Dann kommt ein anderes Riesenrad nach Konstanz, das etwas kleiner ist, dafür aber bis Jahresende dort bleibt und für weite Aussichten sorgt.

Adresse: Hafenstraße 9, Konstanz

Öffnungszeiten: Von Februar bis Mitte Juni, täglich von 12 bis 18 Uhr

Webseite: jupiterrad.de

Sealife: eintauchen in Unterwasser-Welten

Vom Riesenrad aus hat man es nicht weit bis zum Indoor-Aquarium Sealife. Dort warten viele Tier- und Fischarten in verschiedenen Themenwelten. Wie wäre es mit einer Reise durch den Regenwald und einem Treffen mit Piranhas? Besucher können außerdem das Rote Meer in einem acht Meter langen Unterwassertunnel durchqueren und Ammenhaien oder Grünen Meeresschildkröten begegnen. In einer arktischen Themenwelt gibt es Eselspinguine zu sehen.

Adresse: Hafenstraße 9, Konstanz

Öffnungszeiten: täglich 10 bis 17 Uhr

Kontakt: Telefon 0180/666690101

Weitere Infos: www.visitsealife.com/konstanz

Wahrzeichen der Stadt: die Imperia

Sie ist 18 Tonnen schwer und neun Meter hoch: Nur ein paar Meter weiter am See steht die Imperia. Die Hafenfigur des bekannten Bodensee-Künstlers, Peter Lenk, sorgte seit deren Installation für reichlich Diskussionsstoff. Die Kurtisane trägt auf ihren Händen den Papst und den König.

Adresse: Hafenstraße, Konstanz

Weitere Infos: www.bodensee.de/ausflugsziele/imperia-konstanz

600 Jahre Geschichte im Konzil

Gegenüber der Imperia liegt das Konzil am Hafen. Heute ist es Veranstaltungshaus und Restaurant. Das geschichtsträchtige Gebäude ist schon 600 Jahre alt. 1414 bis 1418 war es Schauplatz der einzigen Papstwahl nördlich der Alpen.

Adresse: Hafenstraße 2, Konstanz

Öffnungszeiten: täglich von 12 bis 22 Uhr

Webseite: www.konzil-konstanz.de

Bummel durch die Altstadt

Das Wort "geschichtsträchtig" passt insgesamt gut zum Stadtkern. Am Seeufer tronen Stadttor und Gefängnis: Zum Schutz der mittelalterlichen Brücke wurde der Rheintorturm um 1200 als nördliches Stadttor errichtet. Rheinabwärts kam im ersten Drittel des 14. Jahrhunderts der Pulverturm als nordwestlicher Eckpfeiler der Stadtbefestigung hinzu. Etwas weiter Richtung Stadtinneres auf der Marktstätte ist das Wasserspiel nicht zu übersehen. Es ist aus dem Jahr 1897, doch seit den 90er-Jahren zieren - in Anlehnung an das Konzil von 1414 bis 1418 - ein dreiköpfiger Pfau mit drei Papstkronen, "Seehasen" und weitere karikaturistische Figuren den Brunnen im Zentrum der Altstadt. Sehenswert sind überall in der Altstadt auch die Wandmalereien. Der Fußgänger erreicht auf dem Weg durch die Alt- und Innenstadt unweigerlich das Schnetztor: ein malerischer Stadtturm aus dem 14. Jahrhundert.

Adresse: Alles rund um die Marktstätte Konstanz

Weitere Infos gibt es hier

Niederburg: der älteste Stadtteil

Nördlich des Konstanzer Münsterplatzes beginnt die Niederburg. Das ist der älteste Stadtteil mit vielen alten, schiefen Gebäuden und verwinkelten Gassen. Sie liegt im nördlichen Bereich der historischen Altstadt. Dort gibt es urige Kneipen und Weinstuben. Das Beste: Selbst wenn im restlichen Konstanz wieder mal der Teufel los ist, bleibt es in der Niederburg einigermaßen ruhig.

Adresse: Von Münsterplatz über Inselgasse bis Klostergasse Konstanz

Weitere Infos gibt es hier.

Mit dem Schiff über den See

Darf es eine Fahrt auf der historischen Fähre sein, ein bisschen Sightseeing auf dem Rundfahrt-Schiff Möwe oder doch lieber ein eigenes Bootchen zu zweit oder dritt? Zu einem Auflug nach Konstanz gehört die Schifffahrt auf dem Bodensee fast dazu.

Adresse: Die Boote fahren vom Hafen in der Hafenstraße 6, Konstanz

Weitere Infos gibt es hier und hier.

Action für Abenteurer im M10

"True active" heißt das Motto im Erlebnis-Center M10, ein wenig außerhalb, im Stadtteil Fürstenberg. Im Ninja-Parcour springen und hangeln die Abenteurer über Hindernisse, beim 3D-Minigolf heißt es Abtauchen in eine bunte Welt voller beleuchteter Schwarzlichtfarben und beim Lazer-Maze ist Geschicklichkeit gefragt. Wie der Ganove im Actionfilm auf der Jagd nach dem per Laser-Absperrungen gesicherten Diamanten, bahnen sich die Besucher ihren Weg durchs Strahlen-Labyrinth.

Adresse: Maybachstraße 10, Konstanz

Öffnungszeiten: Donnerstags von 16 bis 20 Uhr, freitags von 15 bis 20 Uhr, samstags von 11 bis 20 Uhr, sonntags von 12 bis 17 Uhr.

Kontakt: Telefon: 0160/8001088, E-Mail: m10@trueactive.de

Weitere Infos: https://trueactive.de/kontakt

Insel Mainau: Eintauchen in ein Blumen-Meer

Von Konstanz aus ist es ein Katzensprung bis zur Blumeninsel. Und die trägt ihren Kosenamen zurecht. Die inselweit verteilten etwa 450 verschiedenen Tulpen-Sorten stehen gerade in voller Blüte. Auf dem Weg durch das Farbenmeer kommen die Besucher auch am Schmetterlingshaus und dem Palmenhaus vorbei. In letzterem blühen außerdem etliche Orchideen-Sorten. Im Schloss gibt es wechselnde Kunst-Ausstellungen zu betrachten.

Adresse: 78465 Insel Mainau

Öffnungszeiten: Aktuell täglich von 9 bis 19 Uhr

Kontakt: Telefon 07531/3030

Weitere Infos: www.mainau.de

Erlebniswald Mainau: Kletterfans hangeln zwischen den Bäumen

Klettern in verschiedenen Schwierigkeitsstufen und an Riesenseilrutschen durch den Wald sausen: Im Hochseilgarten bei der Mainau ist Action geboten.

Adresse: 78465 Insel Mainau. Der Erlebniswald liegt gegenüber der Insel Mainau im angrenzenden Wald auf dem Festland. Vom Parkplatz der Mainau ist der Erlebniswald in etwa 15 Gehminuten erreichbar. Ab dem Parkplatz Mainau ist der Weg durch Schilder „Mainau Erlebniswald“ oder „Biergarten St. Katharina“ ausgewiesen.

Öffnungszeiten: April bis Oktober. Donnerstags und Freitags ab 12.45, letzter Einlass aktuell 15.45 Uhr. Am Wochenende bereits ab 10.15 Uhr.

Kontakt: 07531/3613667

Weitere Infos: erlebniswald-mainau.de

Das Mindestalter für alle Parcours liegt bei zehn Jahren, die Mindestkörpergröße bei 140 cm.