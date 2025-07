Freiwillige Feuerwehr Wollbach: Seit 100 Jahren im Einsatz

Gefragt nach den Kernaufgaben der Freiwilligen Feuerwehr, antwortet der stellvertretende Abteilungskommandant der Freiwilligen Feuerwehr Wollbach, Jens Probst, kurz und prägnant: „Retten, bergen, löschen, schützen.“ So laute der Auftrag aller Feuerwehren. In Kanderns größtem Ortsteil Wollbach übernimmt das – wie in den meisten deutschen Städten – die Freiwillige Feuerwehr. Sich dort zu engagieren, ist ein zeitintensives und forderndes Ehrenamt. Denn rund um die Uhr müssen die 41 aktiven Einsatzkräfte in Wollbach, drei davon sind Frauen, damit rechnen, dass ihr Pager sie auf einen kommenden Einsatz aufmerksam macht.

Jeden ersten Dienstag wird geprobt

Die meisten aktiven Einsatzkräfte führen diesen Pager mit sich - egal, ob sie beruflich eingespannt sind, im Wald spazieren gehen oder es sich nach einem anstrengenden Arbeitstag zu Hause gemütlich gemacht haben. Bei größeren Einsätzen heult zusätzlich die Sirene. Ihre Arbeitgeber wissen Bescheid. Manche stellen ihre Mitarbeiter für die Teilnahme an Lehrgängen, Übungen und Einsätzen frei; bei wem die fehlende Arbeitskraft zu Buche schlägt, wird eine Rechnung an die Stadt Kandern geschrieben. „Sobald der Pager Alarm schlägt, gehen wir in den Einsatz“, beschreibt es Abteilungskommandant Thomas Sütterlin. Dann heißt es: Schnell zum Feuerwehrhaus, die Uniform aus dem Spint holen, anziehen, mit Material ausrüsten, und auf geht’s zum Einsatz. Das Material stellt die Stadt. Damit die Handgriffe im Einsatz sitzen, wird jeden ersten Dienstag im Monat geprobt und danach zusammen gegessen.

Gemeinschaft und Kameradschaft

Die Einsatzgründe sind vielfältig: Es können Brände, Verkehrsunfälle, Hochwasser oder erforderliche technische Hilfeleistungen sein, etwa weil eine eingeklemmte Person aus einem verunfallten Auto befreit werden muss. Probst und Sütterlin erinnern sich beide an schwierige Einsätze, die ihre Spuren hinterlassen haben. Das mache die Freiwillige Feuerwehr in Wollbach aus: sich auf die anderen verlassen können, Gemeinschaft, das gemeinsame Verarbeiten des Erlebten. Neben den aktiven Einsatzkräften gibt es in Wollbach eine Jugendfeuerwehr, die aus 15 Jugendlichen besteht.

„Wir sind gut ausgebildet“

Wer älter ist als 65 Jahre oder aus Gesundheitsgründen keinen aktiven Dienst mehr leisten kann, gehört zur 17-köpfigen Altersabteilung, die Kameradschaft und Kontakte pflegt und Lehrfahrten durchführt. Probst und Sütterlin sind beide seit ihrem zwölften Lebensjahr dabei. Und schon ihre beiden Väter engagierten sich bei der Freiwilligen Feuerwehr in Wollbach. „Wir sind gut ausgebildet“, sind sich die beiden Männer sicher. Wer das Alter von 18 Jahren erreicht hat und in die aktive Wehr eintreten will, muss eine solide Grundausbildung absolviert haben: Diese beinhaltet 80 Stunden Ausbildung in Form von festem Unterricht in Theorie und Praxis. Dazu kommen spezielle Weiterbildungen etwa zum Maschinisten oder zum Experten für Atemschutz.

Auftakt mit Fidelius & Die Waldvögel

Von Freitag, 18., bis Sonntag 20. Juli, feiert die Freiwillige Feuerwehr Wollbach ihr 100-jähriges Bestehen. Das Festwochenende findet rund um die Kandertalhalle statt. „Fidelius & Die Waldvögel“, die derzeit durch Südbaden touren, bilden am Freitag, 18. Juli, mit ihrem Kabarettprogramm „Land in Sicht“ den Auftakt des Festwochenendes. Karten dafür gibt es an der Abendkasse oder am Donnerstag, 17. Juni, in der Ortsverwaltung Wollbach während der Öffnungszeiten. Man kann sie auch per E-Mail an ffw-abteilung-wollbach@gmx.de bestellen. Der Samstagabend bleibt der Abteilung und geladenen Gästen vorbehalten. Der Festbetrieb am Sonntag beginnt um 10.30 Uhr mit einem Festgottesdienst. Die Gäste erwartet ein buntes Programm unter anderem von der Jugendfeuerwehr. Auch Schauübungen sind geplant. Es wird bewirtet. Das Fest endet am Sonntag um 17 Uhr.