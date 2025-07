Die Freie Evangelische Schule in Lörrach verabschiedete ihre Absolventen aus insgesamt zehn Abschlussklassen.

Dazu fand ein Gottesdienst in der Stadtmission statt. Schulleiter Samuel Adler unterstrich die Bedeutung des Glaubens: „Was auch immer auf euch wartet – ihr seid nicht allein“, gab er den Jugendlichen mit auf den Weg. Einen Höhepunkt bildete der Dankesteil, in dem die Klassensprecher zu Wort kamen, teilt die FES mit.

Die Verabschiedung war zugleich Auftakt weiterer Feierlichkeiten: In den Tagen danach fanden zahlreiche Klassenfeste statt, darunter auch der Abiball der Abiturienten in der Alemannenhalle in Maulburg. Mit einem Willkommenstag noch vor den Sommerferien wurden die „Fünfer“ begrüßt und lernen ihre Lehrer und Kameraden kennen, mit dem Entlassgottesdienst werden sie gemeinsam verabschiedet.

Realschule

Mia Sophie Blumhofer (Lob), Nomoya Bosshard, Madison Lisabelle Brodbek, Arda Dogan, Diyala Dogan, Lea Michelle Grunert (Lob), Elsie Manyara Gut (Preis), Julia Marissa Hörenz (Preis, Sozialpreis), Tom Patrick Kaufmann, Lina Malou Knorr, Raphael Kringer, Julian Lange, Marcos Lazaro, Aron Lukacs (Lob), Kalle Pickhardt, Levin Mika Rothe, Jula Madeleine Scheurer (Preis, Sozialpreis), Josua Finn Schrodt (Preis), Eva Maria Schumacher, Luis Strittmatter, Lucy Strütt, Alexandros Visvikis (Lob), Giulia Zilembo (Lob), Sofia Bottini (Lob), Liz Ellen Büklü, Emilia Zoe Ciarmiello, Noah Dörflinger, Mats Ettner (Lob), Naya Florentine Germann, Anna Lea Hauschild (Lob), Lilly Nika-Katarina Hirt, Colin Jens Jordan, Sophia Eurydike Maria Kaletta, Benjamin Kaltenbach (Lob), Emelie Sofie Kohlruss (Preis), Claire Sophie Krauss, Clara Grace Kubetzko (Lob), Lars Lacher, Anaëlle Mura (Preis), Beatrice Elizabeth Grace Prior (Lob), Livia Marie Rothmann, Caylen-Willem Serengheu, Eileen Nurija Walker, Colin Tom Winter, Konstantin Felix Becker (Preis), Marc Constantin Bolf, Noah Brand (Lob), Boas Frommann, Maximilian Felix Gottfried (Lob, Sozialpreis), Emma Gressel (Sozialpreis), Sofia Grieco, Erik Heer, Maricarmen Jacquier (Preis Jahrgangsbeste), Timo Jan Koenen, Hannah Tonka Kraml, Blessie Omari Lusa (Preis), Max Richter, Anne Carla Roth (Preis), Leonard Rottmann (Lob), Jonathan Oskar Rychcik (Lob), Ruben Elias Sagmeister, David Niclas Schäfer (Lob), Felix Gabriel Schillinger, Vanessa Stein (Lob), Lina Turkauf (Lob), Emily Joanna Ühlin, Ben Leon Wunderlin (Lob)

Werkrealschule

Den Hauptschulabschluss nach Klasse 9 haben: Denis Domasevici, Safira Hartmann, Simeon Heckerl, Arosha Hertel, Justin Hölzer, Maxim Ivanov, Luke Kasa, Joel Konak, Moritz Kraml, Feliticas Kringer (Lob), Fabian Lenkovec (Lob), Lucas Müller (Preis/ Jahrgangsbester), Bastian Plohmer, Waleed Shahab, Mattis Steiner (Lob), Melina Teuscher, Cem Yücel

Werkrealschulabschluss

Alma Belart (Preis), Nick Bütow, Johanna Enderlin (Preis/Jahrgangsbeste), Mayra Faller (Preis), Jan Heitzmann, Ruben Jort, Lilly Kiefer, Simon Meier (Preis), Laura Merle, Jessica Michel, Xenia Möller (Preis), Kateryna Negrutsa, Dario Poneß (Lob), Levin Rost, Casiana Rahau)

Gymnasium

Sandra Bäder Vicente, Tiana Böhler (Lob), Nyuma Bosshard (Lob), Loumey Brachwitz, Ashley Brommer (Lob; Englisch Fachpreis schulintern), Moana Büche (Lob), Sebastian Buderer Legarda (Lob), Hannah Burmeister (Lob), Beyza Cölkusu, Michael Dercho, Milena Dercho, Emil Dreier, Paula Forstmann (Lob), Levi Hache, Tristan Hörr Sixtos, Claudio Hsu, Allegra Hügel (Lob), Angar Humar, Noa Jacquier (Preis; Fachpreis ev. Studienwerk; Geschichte-Fachpreis), Adela Jung Foncillas (Preis; Deutsch-Fachpreis; Englisch-Fachpreis schulintern), Emilie Kapp (Preis), Finja Klug, Benjamin Krysmanski (Preis), Noa Lenk, Chloe Linnemann (Lob; Englisch-Fachpreis schulintern), Ronja Liske (Preis), Talitha Luther (Lob), Fabienne Manke (Preis), Ronja Menzel (Lob), Emma Mileder (Lob), Ruben Morf, Felicia Mostberger, Felice Müller Darya Mynko (Preis), Mathias Necea, Theodora Ngo, Vinh Nguyen, Benjamin Ott, Chaline Rabe, Mathéo Ralisa (Lob; Französisch-Fachpreis schulintern), Olivia Reichert (Preis), Deborah Rembold (Lob), Sophia Rose (Lob), Joshua Scarr (Preis), Evan Schäfer, Franziska Schelb (Lob), Levin Scheurer, Vivienne Schindelka (Lob), Nora Schlegel (Preis; Mathe-Fachpreis; Physik-Fachpreis), Jonathan Schlotterbeck (Lob), Max Schönfeld-Blank, Ben Schörlin, Amelie Schowalter (Preis Jahrgangsbeste), Smilla Schröter, Josephine Schwarze (Lob), Eneas Siragusa (Lob), Lea Steinegger (Lob), Enya Urich (Lob), Luisa Wagner (Preis; BK-Fachpreis), Jakob Wiedenbauer, Kevin Wilhelm, Martin Winkelmann, Timon Zeyen

Berufliches Gymnasium

Jule Baier (Preis, Buchpreis im Fach Spanisch, Preis der Jahrgangsbesten), Isabel Marita Carl (Lob), Paula Gutzeit (Lob), Paul Jakob Holler (Lob), Luna Zoe Kreuzer (Lob), Milena Logvinova (Lob, Buchpreis im Fach Spanisch), Tamke Petersen (Lob, Preis des Kirchenbezirks Markgräfler Land), Leonie Reinacher (Preis der SMV), Carolin Schild (Lob, Preis der Heidehof-Stiftung (PäP)), Leni Schopferer (Lob), Saskia Cornelia Schweitzer (Lob), Deborah Seyer (Buchpreis im Fach Spanisch), Till Trefzer (Lob), Maria Sophia Virag (Lob, Preis der Vector-Stiftung (GMT)), Enna Nikita Wehinger (Lob), Rieke Wendt (Lob), Gero Norbert Wippert (Preis, Preis der Mathem. Gesellschaft, Preis der Gesellschaft Deutscher Chemiker)