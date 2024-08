1 Auch der Johannisbrunnen vor der Münsterbauhütte in der Herrenstraße wird von Einheimischen und Touristen zum Auffüllen ihrer Wasserflaschen genutzt. Foto: Alexander Blessing

Allein 13 Brunnen und eine Stele befinden sich in der Innenstadt. Die Wasserqualität wird regelmäßig überprüft.









An heißen Tagen ist viel trinken wichtig. In Freiburg sollen deshalb 39 Trinkwasserbrunnen und -stelen im gesamten Freiburger Stadtgebiet Abhilfe schaffen. Das Angebot wird von Bürgern und Touristen, die sich in der Innenstadt aufhalten, gerne in Anspruch genommen.