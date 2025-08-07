Freibad Steinen: Entschädigung für Schließung

1 Das Freibad Steinen war im Sommer wochenlang geschlossen. Foto: Gemeinde Steinen Inhaber einer Saisonkarte sollen finanziell entschädigt werden.







Aufgrund notwendiger Reparaturarbeiten musste das Freibad in Steinen während der laufenden Saison für mehrere Wochen geschlossen bleiben (die Oberbadische berichtete). In einer Mitteilung der Gemeinde Steinen heißt es: „Wir bedauern die entstandenen Unannehmlichkeiten sehr und danken Ihnen für Ihr Verständnis und Ihre Geduld in dieser Zeit.“ Und weiter: „Uns ist bewusst, dass insbesondere Inhaber einer Saisonkarte von der Schließung betroffen sind. Die Gemeinde Steinen wird am Ende der Badesaison prüfen, in welcher Form eine angemessene Entschädigung erfolgen kann“, wie der Fachbereich Finanzen der Gemeinde Steinen mitteilt. Über das genaue Vorgehen und die weiteren Schritte soll rechtzeitig unter anderem auf der städtischen Internetseite informiert werden. Wegen eines technischen Defekts an der Chlorgasanlage war das Freibad in Steinen am 30. Juni gegen Mittag vom Landratsamt geschlossen worden. Ende Juli konnte es wieder öffnen.