Zentralbad in VS Jetzt steht der genaue Standort fest

Nächster wichtiger Schritt in Richtung Zentralbad VS: Die Stadt verkauft eine Fläche an die Bäder VS, auf welcher der Neubau realisiert werden soll. Damit ist klar, dass das Hallenbad nah an das Wohngebiet Schilterhäusle rückt.