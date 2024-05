Freibad in Nagold

1 Das Nagolder Freibad wird fit für die Saison gemacht. Foto: Kaya

Mit den steigenden Temperaturen beginnt auch die heiße Phase für die Mitarbeiter des Nagolder Badeparks. Die Vorbereitungen sind in vollem Gange, um die Tore pünktlich zum Saisonstart am 17. Mai für die Besucher zu öffnen.









Link kopiert



Wer die Kulisse eines Freibads beschreiben möchte, könnte so einige Elemente hervorheben, die typischerweise in einem Freibad zu finden sind: die verschiedenen Schwimmbecken, die Gras-und Liegeflächen, Attraktionen wie die Rutsche und Sprungtürme, Umkleideräume und Duschen, die Grünanlagen und natürlich den Sicherheitsposten. Im Gespräch mit unserer Redaktion bietet der kaufmännische Betriebsleiter Matthias Müller detaillierte Einblicke in die umfangreichen Arbeiten, die nötig sind, um ein Freibad für die kommende Saison bereit zu machen.