Diese Spende ist für den Soroptimist Club VS eine Herzensangelegenheit: Zum Jahresausklang helfen hier Frauen Frauen. Adressat ist das Frauenhaus in VS, ein Zufluchtsort für Frauen und Kinder und damit ein Ort, der traditionell auch an Feiertagen wie Weihnachten dringend benötigt wird.

Der Soroptimist Club Villingen-Schwenningen konnte auch in diesem Jahr wieder eine großzügige Spende von 2500 Euro an das Frauenhaus Schwarzwald-Baar überreichen.

Seit vielen Jahren unterstützen die regionalen Soroptimistinnen innerhalb der internationalen Vereinigung berufstätiger Frauen die Initiativen des gemeinnützigen Vereins „Frauen helfen Frauen“, der sich intensiv um Frauen in Notlagen kümmert.

Wann das Frauenhaus Anlaufpunkt ist

Das Frauen- und Kinderschutzhaus ist für Frauen mit und ohne Kinder ein kurz- oder längerfristiger Fluchtpunkt aus schwierigen Lebenssituationen. Das können häusliche Gewalt, gravierende Probleme in der Partnerschaft oder auch – bei Mädchen – familiäre Probleme sein.

Die Mitarbeiterinnen des Vereins „Frauen helfen Frauen“ leisten Unterstützung durch Beratung, Begleitung und vorübergehende Wohnmöglichkeiten. Für die Begleitung der Frauen zurück in die Selbstständigkeit hilft der Verein den Frauen mit ihren Kindern auch finanziell, um ihnen den Einzug in eine eigene Wohnung zu ermöglichen. Die Kontaktaufnahme ist – für Beratungen und im Notfall – rund um die Uhr über die Telefonnummer 07721/5 44 00 möglich.

Ein starkes Netzwerk berufstätiger Frauen

Der Club Villingen-Schwenningen im Netzwerk von Soroptimist International, der weltgrößten Serviceorganisation berufstätiger Frauen, engagiert sich bei zahlreichen Hilfsprojekten sowohl international als auch regional mit persönlichem und finanziellem Einsatz. Die Grundlage dafür sind Erlöse aus Aktionen und öffentlichen Veranstaltungen sowie Spenden, die zum Beispiel über eine Pfand-Spendenbox im Culinara-Markt in Schwenningen gesammelt werden.

In diesem Jahr war der Club zum ersten Mal mit einem Weinstand auf der Schwenninger Kulturnacht vertreten und plant dies aufgrund des Erfolgs auch wieder für das nächste Jahr. Außerdem wurden anlässlich der Orange Days, an denen weltweit auf Gewalt gegen Frauen aufmerksam gemacht wird, im November zwei Kinoabende im Triberger Eventkino organisiert. Die Erlöse auch dem Ticketverkauf werden zum Teil an das Frauenhaus gespendet und zum Teil für das eigene Projekt „Altern in Würde“ eingesetzt.

Würde und Wohlbefinden im Alter

Dieses Projekt hat sich zum Ziel gesetzt, Frauen in Pflegeeinrichtungen mit einem speziellem Gutscheinsystem zu unterstützen. In enger Zusammenarbeit mit der Pflegedienstleiterin, die die Bedürfnisse ihrer Bewohnerinnen kennt, wird bedürftigen Frauen ein Friseurbesuch oder eine Fußpflege ermöglicht. Denn Würde und Wohlbefinden im letzten Lebensabschnitt hat viel mit einem gepflegten Erscheinungsbild und Teilnahme am gemeinschaftlichen Leben zu tun. Außerdem engagieren sich die Soroptimistinnen hier auch persönlich und gestalten monatlich gesellige Treffen oder Spielenachmittage in der Cafeteria.

Neue Aktion

Um weitere Spendeneinnahmen zu generieren haben die Frauen vom Soroptimist Club nun eine „OsterhaSI“-Aktion ins Leben gerufen. Bereits jetzt können Schoko-Osterhasen von Lindt für den guten Zweck bestellt werden. Zu jedem gekauften Osterhasen gibt es ein Gratislos dazu, das automatisch an der großen Ostertombola im April 2025 teilnimmt.

Weitere Informationen hierzu gibt es auf der eigens dafür eingerichteten Website www.osterhasi-vs.de.