Rund eine halbe Million Menschen haben in den vergangenen Wochen die Angebote rund um die EM in der Rheinstadt genutzt.

Davon verfolgten 170 000 Besucher die fünf Spiele im St. Jakob-Park, rund 25 000 nahmen an den Fanmärschen in Basel teil und 300 000 Personen waren in den Fanzonen unterwegs. Dies gab der zuständige Basler Regierungsrat Mustafa Atici (SP) am Montag vor den Medien bekannt.

Es sei wunderbar gewesen, die Teams und die Gäste in Basel zu begrüßen, sagte Atici. Basel habe sich als Gastgeberstadt bewährt.

Die Fußball-EM, bei der die Engländerinnen am Sonntag im Elfmeterschießen gegen die Spanierinnen als Siegerinnen hervorgingen, verlief für die Basler Polizei und Rettungsdienst ruhig und friedlich. Das nennenswerte Ereignis sei gewesen, dass es keine nennenswerten Ereignisse gegeben habe, sagte Sicherheitsdirektorin Stephanie Eymann (LDP).

Das Turnier der Frauen habe gezeigt, dass eine EM auch ohne Gewalt über die Bühne gehen könne. Daraus sollten die nötigen Lehren für den Männerfußball gezogen werden, so Eymann weiter.

Meistbesuchte EM

Insgesamt fanden in den acht Austragungsstädten der Fußball-EM 31 Spiele statt, davon waren 29 ausverkauft. Rund 650 000 Zuschauer verfolgten die Spiele in den Stadien, wie es weiter hieß. An den Fanmärschen nahmen in den verschiedenen Städten insgesamt 95 000 Personen teil.

Mit einer weltweiten Gesamtzuschauerzahl von 500 Millionen wurde bei den TV- und Streamingzahlen laut den Verantwortlichen zudem ein neuer Rekord erreicht.

Es sei die bestbesuchte Europameisterschaft der Frauen aller Zeiten gewesen, sagte Sabine Horvath, Gesamtprojektleiterin Uefa Women’s Euro 2025 Basel. Als Höhepunkte nannte sie für Basel den Oranje-Marsch mit 10 000 Teilnehmern oder das Viertelfinale zwischen Deutschland und Frankreich mit 17 419 angereisten Fans aus Deutschland.

Größere Begeisterung

Laut Horvath ist die Begeisterung für den Frauenfußball größer geworden. So seien im organisierten Fußball der Nordwestschweiz Zunahmen bei den Spielerinnen, Trainerinnen und Schiedsrichterinnen zu beobachten. Seit Januar 2025 ist die Zahl der lizenzierten Spielerinnen um 14 Prozent von 2218 auf 2525 gestiegen.

In Basel fanden insgesamt fünf Spiele statt, darunter das Eröffnungs- und das Finalspiel. Basel Tourismus geht davon aus, dass die Übernachtungen im Juli wegen der Fußball-EM um fünf bis zehn Prozent gegenüber dem Vorjahr zugenommen haben. An den Spieltagen lag die Auslastung der Hotels bei 85 bis 90 Prozent.

Insgesamt hat die Basler Regierung für die Austragung der EM knapp zwölf Millionen Franken bewilligt. Das Budget könne eingehalten werden, hieß es weiter.