Forschung im Nationalpark: 10 000 Arten auf 10 000 Hektar Fläche

Die Forscher am Ruhestein ziehen nach zehn Jahren Bilanz: Ein Drittel aller im Land vorkommenden Arten gibt es auch im Nationalpark Schwarzwald.
Zehn Jahre Nationalpark Schwarzwald gab es vergangenes Jahr zu feiern – was auch zehn Jahre Forschung im Nationalpark bedeutet. „Das fanden wir einen richtig guten Anlass, mal all das zusammenzutragen, was wir in dieser Zeit gemeinsamen mit unseren vielen Partnern an Universitäten und Hochschulen erforscht, beobachtet, herausgefunden haben“, sagt Flavius Popa, Pilzforscher im Nationalpark. Denn das, so der Nationalpark in einer Mitteilung, durchaus beeindruckend. „Zum Beispiel: Zehn Jahre, 10 000 Arten auf 10 000 Hektar“, sagt Popa. „Das sind ein Drittel aller im Land Baden-Württemberg vorkommenden Arten und das auf nur 0,3 Prozent der Landesfläche, das ist doch richtig cool!“