Forschung an der Universität Freiburg: Sturzflutindex könnte Anwohner und Rettungskräfte frühzeitig warnen

Forschung an der Universität Freiburg

1 Nach einem schweren Unwetter im Mai 2016 in Braunsbach (Kreis Schwäbisch Hall) liegen Autos und Trümmer im ganzen Ort verteilt. Der Sturzflutindex könnte künftig Anwohner vor solchen Unwettern warnen und die Menschen sich in Sicherheit bringen. Foto: dpa/Christoph Schmidt

Markus Weiler, Professor für Hydrologie an der Universität Freiburg, hat mit seinem Forschungsteam einen Sturzflutindex entwickelt. Dieser könnte bei drohenden Unwettern für Anwohner und Rettungskräfte ein wichtiges Warninstrument werden.









Was passiert, wenn viel Regen an einer Stelle auf die Erde fällt und sich dadurch eine Sturzflut bildet? Dieser Frage hat sich Markus Weiler, Professor für Hydrologie an der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg, mit seinem Forschungsteam gewidmet. Im Gegensatz zu Hochwasserereignissen, bei denen die Gefahr durch steigende Pegel analysiert werden könne und besonders gefährdete Gebiete auf Hochwasserkarten erfasst werden, ist die Vorhersage von Sturzfluten schwieriger.