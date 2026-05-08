Fokus auf Messerverbot: Freiburger Polizei war am Sicherheitstag mit 350 Kräften im Einsatz

Die Polizei hat in Freiburg am landesweiten Sicherheitstag verstärkt kontrolliert. Dabei wurden unter anderem 17 Messer beschlagnahmt.
Angesichts des regnerischen Wetters waren am Nachmittag des landesweiten Sicherheitstages nicht so viele Menschen unterwegs, wie es sich die Polizeibeamten erhofft hätten. Dennoch werden am vergangenen Mittwoch immer wieder Personen in die beiden Zelte, die die Polizei im Freiburger Eschholzpark aufgestellt hat, gebracht. Dort können die Personen kontrolliert und befragt werden. Parallel dazu sind Zivilbeamten in den Straßenbahnen unterwegs. Ziel dieser Maßnahme war die Kontrolle des seit Juli vergangenen Jahres bestehenden Messerverbots im öffentlichen Nahverkehr.