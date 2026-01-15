Förderung in Calw: Werden Hallen in Hirsau und Altburg saniert?

Die Stadt bemüht sich um Fördermittel des Bundes. Bekommt Calw Gelder aus der „Sportmilliarde“, könnte die Stadt ihre Hallen in Hirsau und Altburg sanieren.
Seit dem vergangenen Sommer laufen die Sanierungsarbeiten an der Stammheimer Gemeindehalle. Die Fassade sowie der Innenbereich bis auf den Boden und die Tribüne werden gerichtet. Hinzu kommt ein neues zweistöckiges Foyer, welches den bisherigen Eingangsbereich ersetzen wird. Alle Arbeiten sollen bis September 2026 abgeschlossen sein, damit die Halle im neuen Schuljahr wieder voll genutzt werden kann.