Förderantrag für Lauffenmühle: So will die Stadt Lörrach Auswirkungen von Hitze und Starkregen mindern

Die Stadt will die klimaresiliente Gestaltung des Lauffenmühle-Areals weiter vorantreiben. Sie wird sich hierfür um Fördermittel des Bundes bemühen.

Auf dem ehemaligen Industrieareal entsteht in den kommenden Jahren das erste klimaneutrale Gewerbegebiet Deutschlands. Das Förderprogramm des Bundesministeriums für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen unterstützt Kommunen bei der Anpassung an die Folgen des Klimawandels. Im Mittelpunkt stehen sogenannte blau-grüne Infrastrukturmaßnahmen, die dazu beitragen, die Auswirkungen von Hitze, Starkregen und Trockenheit zu mindern und gleichzeitig die Aufenthaltsqualität in Städten und Quartieren zu verbessern, erklärt die Stadt.

„Das Lauffenmühle-Areal ist ein Vorzeigeprojekt für nachhaltige Stadtentwicklung weit über die Region hinaus. Mit der geplanten blau-grünen Infrastruktur schaffen wir ein Quartier, das ökologische Verantwortung, wirtschaftliche Entwicklung und hohe Lebensqualität miteinander verbindet.

Die mögliche Bundesförderung würde uns dabei helfen, zentrale Maßnahmen zur Klimaanpassung schneller und umfassender umzusetzen“, erklärt Bürgermeisterin Monika Neuhöfer-Avdić.

Gute Voraussetzungen für erfolgreiche Bewerbung

Die fortgeschrittene Planung des Lauffenmühle-Areals biete gute Voraussetzungen für eine erfolgreiche Bewerbung. Der aktuelle städtebauliche Entwurf sieht zahlreiche Maßnahmen vor, die den Zielen des Förderprogramms entsprechen. Dazu gehören öffentlich zugängliche Grün- und Freiräume, klimawirksame Aufenthaltsflächen, ein Tiny Forest, extensive Begrünungen, Fassaden- und Dachbegrünungen, Regenwasserrückhaltung sowie naturnahe Wasser- und Freiraumstrukturen.

Förderquote beträgt bis zu 80 Prozent

Auch die geplante Kindertagesstätte soll durch Dachbegrünung, Verschattung und Regenwasserrückhaltung einen wichtigen Beitrag zur Klimaanpassung leisten. Multifunktionale Freiflächen werden darüber hinaus sowohl als Aufenthalts- und Spielbereiche als auch als Überlaufbecken bei Starkregenereignissen genutzt. Die Förderquote beträgt bis zu 80 Prozent der förderfähigen Kosten, in besonderen Haushaltslagen sogar bis zu 90 Prozent. Für Projekte mit einem Volumen von bis zu zehn Millionen Euro können somit Fördermittel von bis zu acht Millionen Euro bereitgestellt werden. Die Umsetzung der Maßnahmen ist auf einen Zeitraum von vier Jahren ausgelegt.

Die Bundesförderung ergänzt die bereits bestehenden Förderbausteine für die Entwicklung des Lauffenmühle-Areals, darunter die Städtebauförderung des Landes Baden-Württemberg sowie die Holzbauoffensive Baden-Württemberg. Ziel ist es, die Transformation des ehemaligen Industriestandorts zu einem klimaresilienten, ressourcenschonenden und zukunftsfähigen Gewerbequartier konsequent weiterzuführen.

Gemeinderat unterstützt den Förderantrag der Stadt

Der Gemeinderat unterstützt den Förderantrag der Stadt. Auch den städtebaulichen Entwurf, an dem zuletzt noch Änderungen im Detailvorgenommen worden waren, billigte das Gremium. Matthias Koesler (FDP) bat nur um Änderungen im Detail bei Fuß- und Radwegen, die durch das Gelände führen und damit Brombach und den S-Bahnhof Haagen verbinden. Eine vorgesehene Treppe am Rand von Brombach empfand er zum Beispiel als Hindernis.