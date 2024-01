Flüchtlingshilfe in Rottweil: Der Verein Freundeskreis Asyl ist am Ende

1 Sie sind bitter enttäuscht und traurig darüber, dass sie künftig keine Asylarbeit mehr leisten werden: (von links) Jörg Gronmayer, Christoph Frank, Angelina Morina, Benedikt Sczuka und Max Burger. Foto: Siegmeier

Der Freundeskreis Asyl ist insolvent. Im Gespräch erläutern die Vorstandsmitglieder die Gründe und bedauern das endgültige Aus, an dem auch der Bund Mitschuld trägt.









„Die Katastrophe, die wir bereits im Dezember befürchtet hatten, ist eingetreten: Wir sind am Ende“, schreibt der Freundeskreis Asyl am Mittwochmorgen auf seiner Homepage. Kurz zuvor hatten die Vorstandsmitglieder beim Amtsgericht Insolvenzantrag gestellt, informiert Vorsitzender Jörg Gronmayer sichtlich bewegt und mit Tränen in den Augen. Bereits am kommen Montag bleiben im „Hasen“ in der Unteren Hauptstraße die Lichter aus und die Türen verschlossen. Eine Katastrophe auch für die Hilfesuchenden, von denen hier nach Auskunft von Benedikt Sczuka, einem der beiden hauptamtlichen Migrationsberater, täglich gut 30 Personen zur Beratung kommen.