Flucht aus Psychiatrie: Polizei gibt Update zum Entflohenen aus dem ZfP in Emmendingen

Ein gefährlicher Straftäter ist Anfang Mai aus dem Zentrum für Psychiatrie (ZfP) in Emmendingen geflohen. Seitdem fehlt jede Spur von dem 26-Jährigen.
Der Mann war aus dem psychiatrischen Krankenhaus während eines zeitlich begrenzten Ausgangs im Park auf dem Gelände des Zentrums für Psychiatrie (ZfP) in Emmendingen entkommen, wie eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft Freiburg sagte. Dies sei eine Lockerungsstufe im Ermessen der Psychiatrie, die keine Zustimmung der Staatsanwaltschaft erfordere und daher von ihr auch nicht genehmigt werden müsse.