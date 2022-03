2 Am Mittwoch sind die ersten Geflüchteten aus der Ukraine in Meßstetten angekommen. Quelle: Unbekannt

Während am Mittwoch die ersten rund 100 Geflüchteten aus der Ukraine ihre Unterkünfte im Ankunftszentrum in Meßstetten bezogen haben, hat Bürgermeister Frank Schroft den früheren Leiter des Meßstetter Polizeipostens zum ehrenamtlichen Beauftragten der Stadt für das "Ankunftszentrum Ukraine" auf dem Geißbühl berufen.















Meßstetten - Bürgermeister Frank Schroft hat den ehemaligen Leiter des Polizeipostens der Stadt, Harald Fritz, zum ehrenamtlichen Beauftragten für das "Ankunftszentrum Ukraine" ernannt. Kriminalhauptkommissar a.D. Fritz hat während seiner Berufslaufbahn umfangreiche Erfahrung im Konfliktmanagement gesammelt. Als langjähriger Ehrenamtlicher Mitarbeiter in der Opferhilfe des Weißen Rings kennt er sich aus im Umgang mit Menschen in Notsituationen.

Einen sicheren Ort bieten

Am Mittwoch sind die ersten knapp 100 Geflüchteten aus der Ukraine im Ankunftszentrum Ukraine in der ehemaligen Zollernalbkaserne angekommen. Die meisten von ihnen sind Kinder, Frauen und ältere Menschen. Sie wurden von dem Team rund um den Ersten Landesbeamten Matthias Frankenberg und Frank Maier vom Regierungspräsidium Tübingen empfangen.

Nach der offiziellen Registrierung konnten sie die frisch hergerichteten Räumlichkeiten beziehen. "Wir bieten den Menschen, die vor dem schrecklichen Putin-Krieg fliehen mussten, mit unserem Ankunftszentrum einen sicheren Ort", erklärt Landrat Günther-Martin Pauli.

In den nächsten Tagen werden weitere erwartet. Dabei werden sich im Alltag viele Fragen ergeben und unterschiedlichste, Maßnahmen erforderlich sein, die koordiniert werden müssen.

Bindeglied zwischen Ankunftszentrum und der Verwaltung

"In den vielen Jahren seiner Tätigkeit im Polizeidienst und als ehemaliges Mitglied vieler Krisenstäbe ist Harald Fritz bestens geeignet, die Stadtverwaltung zu beraten. Als ehemaliger Leiter des Polizeipostens Meßstetten, hat er viele Erfahrungen in der ehemaligen LEA gesammelt und kann uns so auf mögliche Konfliktpotenziale in frühem Stadium aufmerksam machen", sagte Schroft.

"Da er regelmäßig an den Besprechungen im Ankunftszentrum Ukraine teilnehmen wird, ist er uns mit seinem umfänglichen Wissen, seiner Erfahrung und seinem Können ein wichtiges Bindeglied zwischen dem Ankunftszentrum und der Stadtverwaltung", so der Bürgermeister abschließend.