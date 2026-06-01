Fliegergruppe Freudenstadt: Von wegen Notlandung – warum Segelflieger häufig Äcker anvisieren

Dass Außenlandungen von Segelflugzeugen gewöhnlich und sicher sind, zeigt Anton Harzer von der Fliegergruppe Freudenstadt.
Immer wieder ist in den Medien zu lesen, dass Segelflugzeuge notgelandet sind. Im Großteil der Fälle ist das aber nicht der korrekte Begriff, da die Segelflieger Landungen auf einem Acker oder Wiese als Außenlandung bezeichnen. Auch sind Außenlandungen mit dem Segelflugzeug nach dem Luftverkehrsgesetz rechtlich zulässig und befreien vom grundsätzlichen Flugplatz- und Landezwang.