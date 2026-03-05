Flexible Büroräume für Villingen: Vorletzter Mosaikstein für den Von-Richthofen-Park eröffnet

Im Von-Richthofen-Park ist mit einem Regus-Standort ein flexibles Arbeitsraumkonzept in einem denkmalgeschützten Gebäude umgesetzt worden. Auch das letzte Projekt wird vorangetrieben.
14 von 15 Häusern im Von-Richthofen-Park – der von der DBA Deutsche Bauwert aus Baden-Baden wie aus einem Guss realisiert wurde – sind nun offiziell eingeweiht, ein letzter Mosaikstein fehlt noch. Im Mittelpunkt stand zunächst die Eröffnung eines innovativen Arbeitsplatzmodells des weltweit agierenden Anbieters Regus. Eine weitere Etappe zur Komplettierung des Quartiers.