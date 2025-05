Eine überraschende, tolle und mit großer Freude verbundene Nachricht erreichte den in Sinkingen wohnenden Oberstabsfeldwebel Ralf Siegenführ: Für sein Buch „127 Tage Einsatz in Kundus“ erhält er vom Deutschen Bundeswehrverband und der Soldaten- und Veteranenstiftung den Autorenpreis für Veteranenliteratur.

Die Preisverleihung steht am Sonntag, 15. Juni, im Rahmen des ersten Nationalen Veteranentag im Veteranendorf am Deutschen Bundestag an. Der Tag ist denjenigen gewidmet, die im Dienst der Bundesrepublik Uniform getragen haben, ob im In- oder Auslandseinsatz, in Krisengebieten oder in der Heimat. Der Tag steht für Anerkennung, Erinnerung und Dank, und das offizielle Motto lautet: „Fürsorge, Respekt und Wertschätzung.“

Mit dem »Autorenpreis Veteranenliteratur ehren der Bundeswehrverband und die Soldaten- und Veteranenstiftung unter dem Motto „Veteranen schreiben Geschichte“ jährlich publizistische Beiträge von Veteraninnen und Veteranen. Ziel des Preises ist es, die schriftstellerischen Fähigkeiten aktiver und ehemaliger Soldaten zu fördern und ihre Perspektiven sichtbarer zu machen.

Ausgezeichnet werden Texte in Form eines Buchkapitels oder Zeitschriftenaufsatzes mit einem Mindestumfang von 2000 Wörtern oder die Veröffentlichung eines Buches ab 40 000 Wörtern. Die Jury besteht aus Vertretern des Bundeswehrverbands, der Stiftung sowie wechselnden Persönlichkeiten aus Wissenschaft, Medien und Politik. Der Preis ist mit 500 Euro dotiert und wird symbolisch durch die Übergabe einer Schreibfeder als Zeichen für die Kraft des geschriebenen Wortes in der Veteranenkultur verliehen.

Zur Jury zählen Marcel Bohnert, Oberstleutnant i.G. vom Deutschen Bundeswehrverband, Uwe Köpsel, Hauptmann a.D. von der Soldaten- und Veteranen-Stiftung, Oberstabsfeldwebel Jan Hecht von der Unteroffizierschule des Heeres, Oberstabsfeldwebel Ronny Schlenzig von der Unteroffizier-Kameradschaft im Bundesministerium der Verteidigung, Christiane Rusch, Hauptfeldwebel d.R. von der Polizei, und Stabskorporal Sebastian Dikall, Hauptpersonalrat beim Bundesministerium der Verteidigung.

Das Buch

Das Buch kann man über E-Mail 127tage@gmx.de unter der Angabe der Lieferadresse bestellen und direkt bei der Familie Siegenführ oder sonntags auf dem Taubenmarkt am Honigweinstand von Midgard-Met erwerben. Nähere Informationen gibt es unter https://www.midgard-met.de/127-tage. Der Titel des 280-seitigen Buches mit knapp 50 Abbildungen lautet „127 Tage, Einsatz in Kundus“. Das Buch kostet 36 Euro, hinzu kommen 3,55 Euro für den Versand. Den Prolog hat Oberstleutnant i.G. Marcel Bohnert geschrieben. Er ist stellvertretender Vorsitzender des Bundeswehrverbands. Auf den sozialen Medien ist Siegenführ auf Instagram (127_tage) und TikTok (ralf127tage) zu finden.