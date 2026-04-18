Firma Stein in Niedereschach: Diese neuen Impulse setzt der Technologietag

Wenn die Produktionshalle zur Hausmesse wird, ist Technologietag bei der Firma Stein in Niedereschach. Das Event ermöglicht den Austausch über aktuelle Trends.
Sie ist über 60 Meter lang, knapp 13 Meter breit und umfasst eine Höhe von etwa vier Metern – die fertige Kundenanlage erstreckt sich fast über die komplette Länge der Produktionshalle. Künftig soll sie dazu dienen, Elektroschrott automatisiert zu recyceln. Beim Technologietag von Stein Automation in Niedereschach wird sie zum Blickfang und Demonstrationsobjekt zugleich.