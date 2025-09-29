Firma Mahle in Zell: Treue Jubilare geehrt

1 Die Firma Mahle widmete ihren treuen Jubilaren einen feierlichen Abend. Foto: zVg/Mahle Im Rahmen der Mahle-Betriebsfeier wurden 29 Jubilare und sieben Rentner geehrt und verabschiedet.







Wie bereits im vergangenen Jahr veranstaltete die Firma Mahle eine Betriebsfeier im Bürgerzentrum Gresgen. An diesem besonderen Abend sollte den Mitarbeitern für ihre tägliche Einsatzbereitschaft und für ihr Engagement gedankt werden. Werkleiter Felix Brandt betonte, dass in diesen herausfordernden Zeiten die Anstrengungen jedes Einzelnen enorme Bedeutung für das Werk Zell haben. Aus diesem Grund war es dem Arbeitgeber sowie dem Betriebsrat ein großes Anliegen, gemeinsam einen ausgelassenen Abend zu verbringen.