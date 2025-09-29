Firma Mahle in Zell: Treue Jubilare geehrt
1
Die Firma Mahle widmete ihren treuen Jubilaren einen feierlichen Abend. Foto: zVg/Mahle

Im Rahmen der Mahle-Betriebsfeier wurden 29 Jubilare und sieben Rentner geehrt und verabschiedet.

Wie bereits im vergangenen Jahr veranstaltete die Firma Mahle eine Betriebsfeier im Bürgerzentrum Gresgen. An diesem besonderen Abend sollte den Mitarbeitern für ihre tägliche Einsatzbereitschaft und für ihr Engagement gedankt werden. Werkleiter Felix Brandt betonte, dass in diesen herausfordernden Zeiten die Anstrengungen jedes Einzelnen enorme Bedeutung für das Werk Zell haben. Aus diesem Grund war es dem Arbeitgeber sowie dem Betriebsrat ein großes Anliegen, gemeinsam einen ausgelassenen Abend zu verbringen.

 

Anlässlich der Feierlichkeiten wurden 29 Mitarbeiter für ihre 25- und 40-jährigen Dienstjubiläen geehrt. Sieben Mitarbeiter wurden mit den besten Wünschen in den wohlverdienten Ruhestand verabschiedet. Bürgermeister Peter Palme betonte in seiner Rede, wie wichtig diese langjährige Erfahrung für den Betrieb und junge Kollegen sei. Er dankte den Jubilaren und Rentner im Namen der Stadt Zell für ihre jahrzehntelange Treue und Anstrengungen.

Ein Grillbuffet sowie ein DJ rundeten diesen Abend ab, der der gesamten Belegschaft als schöne, gemeinsame Erinnerung im Gedächtnis bleibt.

 